Unsicherheit am Markt

Ringhersteller Oura verschiebt Milliarden-Börsengang

onvista · Uhr
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
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Oura verschiebt den geplanten Börsengang an der Nasdaq. Der Hersteller für sogenannte "smarte Ringe" nannte dabei die aktuellen Unsicherheiten am IPO-Markt. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Erst am 21. September hatte Oura den Prozess für den Börsengang offiziell gestartet. Das Unternehmen hatte geplant, mit dem Verkauf von 50 Millionen Aktien bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Laut Reuters sollte der Preis zwischen 40 und 44 US-Dollar je Aktie liegen. Oura verschiebt den Börsengang, obwohl die Firma nach eigenen Angaben gute Geschäftszahlen sowie eine starke Nachfrage verzeichnet. Dieses Jahr erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Oura wurde 2013 in Finnland gegründe, hat mittlerweile ihren Sitz aber im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen stellt Ringe her, die Gesundheits- und Schlafdaten der Nutzer erfassen.

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