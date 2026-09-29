Roblox: Die Aktie könnte auf 34 Dollar fallen

Was bewegt die Aktie?

Jefferies stufte Roblox von Halten auf Underperform ab und setzte das Kursziel auf 38 US-Dollar. Im Handel fiel die Aktie um rund zehn Prozent. Die Herabstufung verstärkt die Zweifel an dem jüngsten Kursanstieg, der bei etwa 33 US-Dollar begonnen hatte. Entscheidend ist dabei die Frage, wie dauerhaft Roblox das Wachstum seiner Nutzer und Buchungen steigern kann.

Für das Buchungswachstum erwartet Jefferies fünf Prozent. Der Konsens liegt bei 13 Prozent. Diese Differenz ist erheblich: Sie zeigt, wie weit die Erwartungen an die weitere Entwicklung auseinanderliegen. Sollte das Wachstum näher an fünf Prozent liegen, wäre die höhere Konsensschätzung schwer zu erreichen.

Ein Teil des jüngsten Nutzerwachstums ging auf zwei Spiele zurück, die viele Nutzer anzogen. Bei diesen Spielen war anschließend die Abwanderungsquote hoch. Damit wächst das Risiko, dass der Zuwachs bei den täglich aktiven Nutzern in den USA und Kanada über die kommenden zwölf Monate schwach bleibt. Für die Buchungen wäre das ein zusätzlicher Belastungsfaktor.

Hinzu kommt ein neuer Empfehlungsalgorithmus. Roblox richtet ihn stärker auf eine langfristige Bindung der Nutzer aus. Kurzfristig könnte das die Einnahmen je Nutzer belasten. Die Kombination aus geringerer Wachstumsprognose, hoher Abwanderung bei den beiden Spielen und möglichen Einbußen bei der Monetarisierung macht den jüngsten Kursanstieg anfällig für weitere Rückgänge.

Charttechnik

Der Kursverlauf zeigt seit längerer Zeit fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Nach einem Versuch, eine Kurslücke zu schließen, bildete die Aktie zwei ähnliche Hochpunkte aus und fiel unter zwei Trendlinien. Zudem verliert sie erneut den Durchschnitt der vergangenen 50 Handelstage. Ein erneuter Test des früheren Tiefs bei etwa 34 US-Dollar ist damit ein mögliches Szenario.

Martins Einschätzung

Auf dem aktuellen Kursniveau ist bei neuen Kaufpositionen Vorsicht angebracht. Die schwächere Prognose für die Buchungen und der bestehende Abwärtstrend sprechen für ein erhöhtes Risiko weiterer Kursverluste.