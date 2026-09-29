Royal Caribbean: Nach dem Einbruch sind 320 Dollar möglich

Was bewegt die Aktie?

Der Kursrückgang von 334 auf 222 Dollar entspricht rund einem Drittel des Ausgangswerts. Bank of America hält diese Bewegung für zu stark und hat die Royal-Caribbean-Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft. Das neue Kursziel liegt bei 330 Dollar. Damit rückt nach dem deutlichen Rückgang die Frage in den Vordergrund, wie weit eine Gegenbewegung reichen kann.

Auch die Geschäftsaussichten spielen bei der Einordnung eine Rolle. Für das kommende Jahr ist bereits rund die Hälfte der verfügbaren Plätze auf den Schiffen verkauft. Royal Caribbean verfügt zudem über eine Bilanz mit Investment-Grade-Einstufung. Die Buchungslage und die Bilanz geben der positiven Bewertung der Aktie eine Grundlage, während der Kurs zuletzt deutlich gefallen ist.

Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit Sandals Resorts. Das Unternehmen betreibt rund 20 All-inclusive-Resorts in der Karibik. Royal Caribbean soll über ein Joint Venture eine Beteiligung von 50 Prozent erhalten. Die Verbindung der Kreuzfahrten mit den Resorts eröffnet die Möglichkeit, bestehenden Kunden zusätzliche Angebote zu verkaufen. Wenn diese Angebote angenommen werden und die Zusammenarbeit die Erträge steigert, könnte das Geschäft einen weiteren Beitrag zum Wachstum leisten. Wie groß dieser Beitrag ausfällt, bleibt offen.

Für die Aktie ist entscheidend, ob auf den Rückgang eine anhaltende Gegenbewegung folgt. Das Kursziel der Bank of America von 330 Dollar liegt nahe dem früheren Hoch. Auf dem Weg dorthin sind 280 Dollar und 320 Dollar die nächsten Marken, an denen sich ein Anstieg beurteilen lässt. Der Bereich um 220 Dollar markiert zugleich das Risiko eines erneuten Kursrückgangs.

Charttechnik

Das Doppeltop ergab aus der Höhe der Formation ein rechnerisches Ziel von rund 223 Dollar. Die Aktie fiel bis in diesen Bereich und legte anschließend wieder zu. Ein möglicher Fehlausbruch unter das vorherige Tief würde das Szenario einer stärkeren Gegenbewegung stützen.

Martins Einschätzung

Ein erstes Kursziel liegt bei 280 Dollar. Setzt sich der Anstieg fort, kommen 320 Dollar als zweites Ziel in Betracht. Dem steht ein Risiko bis in den Bereich um 220 Dollar gegenüber. Unter diesen Marken erscheint das Verhältnis von möglichem Ertrag und Risiko interessant.