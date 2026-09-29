Samsung investiert Milliarde in KKR-gestützte KI-Firma Helix

Bangalore, ⁠29. Sep (Reuters) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung investiert eine Milliarde Dollar in das US-Unternehmen Helix Digital, ‌um dessen weltweiten Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen. ⁠Die ⁠Hälfte der Summe komme von Samsung Electronics, der Rest von weiteren Konzerntöchtern, teilte die vom Finanzinvestor KKR gestützte Firma ‌am Dienstag mit. Helix ‌Digital investiert in KI-Infrastruktur und betreibt diese. Dazu gehören große ⁠Rechenzentren, die Stromerzeugung und -übertragung sowie ‌Glasfasernetze. Mit dem ⁠Geld sollen unter anderem Technologien von Nvidia und Samsung genutzt werden, um die Entwicklung ‌zu beschleunigen. ⁠Zu den weiteren ⁠Investoren von Helix gehören neben KKR auch der Staatsfonds von Kuwait und der Chiphersteller Nvidia.

(Bericht von Rudrannsh Mehra. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)