Selenskyj verspricht Abhilfe gegen russische Jetdrohnen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

KIEW (dpa-AFX) - Angesichts massiver Probleme bei der Abwehr von russischen Drohnen mit Düsenantrieb hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine baldige Linderung in Aussicht gestellt. "Derzeit werden ukrainische Abfangraketen bereits unter Kampfbedingungen eingesetzt", sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Die Abfangrate sei jedoch noch zu niedrig. "Doch jede Woche soll sich die Trefferquote erhöhen", versicherte Selenskyj. Für den Oktober seien konkrete Produktionsraten festgelegt worden. "Das ist eine strategische Aufgabe", unterstrich der Staatschef.

Nach Selenskyjs Worten wurden am Dienstag bis zum Abend von 29 russischen Drohnen mit Düsenantrieb 18 abgefangen. Diese schnellen und hochfliegenden Fluggeräte werden demnach derzeit von Kampfflugzeugen abgeschossen. Belgien hat dem Staatschef zufolge die Lieferung von drei F-16-Kampfflugzeugen bis Ende des Jahres zugesagt.

Seit mehreren Wochen kommt vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew aufgrund ständig neu anfliegender Jetdrohnen nicht zur Ruhe. Am Montag gab es mehrere Drohneneinschläge auch im eigentlich gut geschützten Zentrum. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Energiekonzern
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniperheute, 06:56 Uhr · dpa-AFX
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
Rohstoffe
Öllieferungen durch Straße von Hormus nehmen zuheute, 11:20 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Laut Medienberichten
Iran legt Sieben-Tage-Plan zur Beendigung des Kriegs vor25. Sept. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierenheute, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen