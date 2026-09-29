Siemens: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern sich
München, 29. Sep (Reuters) - Der Technologiekonzern Siemens spürt leichten konjunkturellen Rückenwind und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Wir sehen eine leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir agieren", sagte Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert der "Börsen-Zeitung" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Branchen wie Halbleiter, Luftfahrt oder Verteidigung zeigten ein überproportionales Wachstum. Zwar sei die Nachfrage aus der Automobilindustrie gedämpft, und es gebe eine Investitionszurückhaltung in energieintensiven Branchen wie der Chemie. "Aber insgesamt geht es eher aufwärts."
Siemens entwickle sich im vierten Geschäftsquartal solide, sagte Bienert. "Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden, so wie wir sie dem Kapitalmarkt avisiert haben."
(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)