Siemens: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern sich

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München, ⁠29. Sep (Reuters) - Der Technologiekonzern Siemens spürt leichten konjunkturellen Rückenwind und sieht sich auf Kurs zu ‌seinen Jahreszielen. "Wir sehen eine leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in ⁠denen ⁠wir agieren", sagte Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert der "Börsen-Zeitung" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Branchen wie Halbleiter, Luftfahrt oder ‌Verteidigung zeigten ein überproportionales ‌Wachstum. Zwar sei die Nachfrage aus der Automobilindustrie gedämpft, und ⁠es gebe eine Investitionszurückhaltung in ‌energieintensiven Branchen wie ⁠der Chemie. "Aber insgesamt geht es eher aufwärts."

Siemens entwickle sich im vierten Geschäftsquartal solide, ‌sagte Bienert. "Ich ⁠bin zuversichtlich, dass wir ⁠unsere Ziele erreichen werden, so wie wir sie dem Kapitalmarkt avisiert haben."

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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