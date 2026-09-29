Snowflake: Bei 280 bis 300 Dollar wird die Aktie attraktiv

Was bewegt die Aktie?

Philip Capital hat Snowflake mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 423 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen rechnet für Snowflake mit einem jährlichen Wachstum von rund 24 Prozent. Als Gründe nennt es die zunehmende Datennutzung und den wachsenden Einsatz künstlicher Intelligenz. Damit rücken die Umsätze aus Snowflakes KI-Angeboten stärker in den Mittelpunkt.

Der Produktumsatz stieg um 37 Prozent. Das war das stärkste Wachstum seit drei Jahren. Snowflakes KI-Produkte trugen etwa die Hälfte zur Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal 2027 bei. Auch die Zahl der Kundenkonten steigt schnell.

Snowflake rechnet die Nutzung seiner Angebote verbrauchsbasiert ab. Kunden zahlen nach Nutzung statt pauschal je Arbeitsplatz oder Lizenz. Rund 95 Prozent der KI-Nutzung sind damit direkt an Umsatz gekoppelt. Wenn Kunden die KI-Produkte häufiger nutzen, kann Snowflake über dieses Modell mehr Umsatz erzielen.

Die Aktie hat bereits einen kräftigen Kursanstieg hinter sich. Zwischen Mitte Mai und Juni 2026 lag der Kurs unter 150 Dollar; später stieg er auf mehr als 380 Dollar. Zuletzt notierte die Aktie wieder etwas unter diesem Niveau. Das Kursziel von 423 Dollar liegt über dem erreichten Hoch, während der starke Anstieg die Frage nach einem günstigen Einstieg verschärft.

Hinzu kommt die Bewertung: Die Aktie kostet etwa das 130-Fache der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne. Snowflake erzielt bislang vergleichsweise geringe Gewinne. Das starke Umsatzwachstum und die steigende Nutzung der KI-Angebote machen das Unternehmen interessant. Für einen Einstieg zählt nach dem Kursanstieg aber auch der Preis der Aktie.

Charttechnik

Ein Rücksetzer in den Bereich von 280 bis 300 Dollar würde die Aktie für einen Einstieg attraktiver machen. Ob der Kurs diesen Bereich erreicht, ist offen. Zuletzt lag er unter dem zuvor erreichten Niveau von mehr als 380 Dollar.

Martins Einschätzung

Snowflakes Wachstum und das verbrauchsbasierte Geschäftsmodell sprechen für die Aktie. Bei der aktuellen Bewertung ist der Einstieg nach dem starken Kursanstieg wenig attraktiv. Ein Rücksetzer auf 280 bis 300 Dollar würde das Verhältnis zwischen Wachstumsaussichten und Kaufpreis verbessern.