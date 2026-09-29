Sondervermögen treiben Staatsschulden - "Konsolidierungsbedarf nimmt zu"

Berlin, 29. Sep (Reuters) - ⁠Angetrieben von Ausgaben für Infrastruktur und die Bundeswehr sind die deutschen Staatsschulden trotz verbesserter Konjunktur weiter gestiegen. Bund, Länder und Gemeinden standen zum Ende des zweiten Quartals zusammen mit 2753,5 Milliarden Euro in der Kreide, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Anstieg um 1,0 Prozent oder 26,3 Milliarden Euro im Vergleich zum ‌Vorquartal. Der Bund trug den größten Teil des Zuwachses, aber auch die Schulden der Länder und Kommunen legten zu.

Für das laufende Jahr erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung einen Anstieg ⁠der öffentlichen Bruttoverschuldung ⁠um rund 190 Milliarden Euro. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt steigt die Schuldenlast demnach um 1,6 Prozentpunkte auf 62,7 Prozent. "Das ist für sich genommen noch kein alarmierender Wert", sagte der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber angesichts der erwarteten steigenden Defizite nimmt der Konsolidierungsbedarf immer weiter zu, weil die Zinsausgaben einen immer größeren Teil der Staatsausgaben binden." Altschulden aus der Niedrigzinsphase müssten weiterhin zu deutlich höheren ‌Zinsen refinanziert werden.

"DIE STEUERN VON MORGEN"

Der Ausverkauf bei Staatsanleihen infolge des ‌Iran-Kriegs hat die Renditen in den vergangenen Wochen in die Höhe getrieben. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zwischenzeitlich mit gut 3,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit 17 Jahren. Ein Grund dafür sind wachsende Inflationsgefahren infolge des Nahostkrieges, ⁠aufgrund derer die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits zweimal ihren Leitzins angehoben hat. Das treibt die staatlichen Finanzierungskosten ‌nach oben.

Seit Mitte 2021 steigt Experten zufolge auch die ⁠Zinsausgabenquote - gemeint sind die Zinsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. "Zwar ist man auch hier mit derzeit gut einem Prozent noch weit von früheren Höchstständen entfernt, der Trend ist aber weiter deutlich aufwärts gerichtet", betonte Kooths. "Damit ist klar: Die Defizite von heute sind die Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen von morgen." ‌Der fiskalische Spielraum der gegenwärtigen Regierung schnüre die Finanzpolitik in ⁠den kommenden Legislaturperioden immer weiter ein.

Den Statistikern ⁠zufolge erhöhte allein der Bund seine Verschuldung um 20,5 Milliarden Euro oder 1,1 Prozent auf 1907,1 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür waren Ausgaben aus zwei Sondervermögen. So stiegen die Schulden des "Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität" um 13,8 Milliarden Euro , die des "Sondervermögens Bundeswehr" um 4,2 Milliarden Euro.

Die Länder waren mit 646,2 Milliarden Euro verschuldet, ein Plus von 0,5 Prozent. Die Kommunen verzeichneten einen Zuwachs von 1,5 Prozent auf 200,2 Milliarden Euro. Die Verbindlichkeiten der Sozialversicherung sanken hingegen minimal auf 9,1 Millionen Euro.

Unter den Bundesländern gab es den prozentual stärksten Schuldenanstieg in Baden-Württemberg mit drei Prozent, was mit vorgezogenen Finanzierungen begründet wurde. Den deutlichsten Rückgang verzeichnete Niedersachsen ⁠mit 2,3 Prozent. Dort waren die meisten Kredite bereits im ersten Quartal aufgenommen worden, sodass im Frühjahr planmäßige Tilgungen zu Buche schlugen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)