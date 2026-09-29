Spanien will Mieterschutz stärken - Verbot von Zwangsräumungen bis 2030 geplant

Madrid 29. ⁠Sep (Reuters) - In Spanien hat die Regierung ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Wohnungsnot beschlossen, das unter anderem ein Verbot von Zwangsräumungen bis 2030 vorsieht. Zudem seien eine Verlängerung bestehender Mietverträge bis 2028 sowie Einschränkungen ‌für von Kritikern als "Geierfonds" bezeichnete Finanzinvestoren auf dem Wohnungsmarkt geplant, teilte Gesundheitsministerin Monica Garcia am Dienstag mit. "Es ist an der Zeit, ⁠in den ⁠spekulativen Wohnungsmarkt einzugreifen", schrieb Garcia auf der Online-Plattform X. Zu den weiteren im Kabinett beschlossenen Maßnahmen gehören eine strengere Regulierung von Kurzzeitvermietungen, die automatische Verlängerung von Mietverträgen sowie eine Begrenzung von Mieterhöhungen.

Die Minderheitsregierung aus den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Pedro Sanchez und ‌ihrem linken Koalitionspartner Sumar will die Vereinbarung ‌per Dekret auf den Weg bringen. Die katalanische Unabhängigkeitspartei Junts, auf deren Stimmen die Regierung für eine Verabschiedung angewiesen ist, signalisierte aber weiterhin ⁠Vorbehalte. Sie fordert insbesondere Schutz für kleinere Vermieter, die den Großteil ‌der Wohnungseigentümer in Spanien ausmachen. Es ⁠sei zwar richtig, Zwangsräumungen durch millionenschwere Fonds zu stoppen. Es sei jedoch ein Fehler, Kleinanleger, die ihre Ersparnisse in eine Wohnung oder ein Geschäft investiert hätten, mit diesen Fonds ‌gleichzusetzen, sagte Junts-Fraktionschefin Miriam Nogueras ⁠dem Sender RTVE.

Hintergrund der Regierungsinitiative ⁠war die Zwangsräumung einer 87-jährigen Frau aus ihrer Wohnung am vergangenen Mittwoch, die landesweit Proteste auslöste. Hunderte Menschen campierten noch am Dienstag auf einem zentralen Platz in Madrid, um gegen die Räumung zu demonstrieren. Zudem fordern die Demonstranten unter anderem einen Mietenstopp sowie die automatische Verlängerung von Mietverträgen ohne hohe Mieterhöhungen. Die von der Zwangsräumung betroffene Rentnerin prüft derzeit ein Angebot ⁠des Eigentümer-Fonds, in ihre Wohnung zurückzukehren.

(Bericht von David Latona, Mireia Merino und Emma Pinedo in Madrid, geschrieben von Cian Münster, redigiert von Christian ‌Götz.)