Stellantis stoppt Produktion in drei französischen Werken - Batterien fehlen

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29. ⁠Sep (Reuters) - Der Autokonzern Stellantis legt die Produktion in drei seiner französischen Werke wegen eines Engpasses bei Batterien für ‌E-Autos vorübergehend auf Eis. Die Unterbrechung werde mindestens eine Woche dauern, teilte ⁠das ⁠Unternehmen am Dienstag mit. Betroffen sind die Standorte in Sochaux, Rennes und Mulhouse. Die Mitarbeiter wurden dem Konzern zufolge am Dienstag über ‌die Pläne informiert.

Grund für ‌den Stopp sei ein Mangel an Batterien für Elektroautos mit hoher Reichweite. ⁠Die Nachfrage nach diesen Modellen sei ‌insbesondere bei Flottenkunden ⁠hoch und übersteige das derzeitige Angebot, erklärte Stellantis. Mit der vorübergehenden Anpassung des Produktionsplans wolle der ‌Konzern verhindern, ⁠dass sich Lagerbestände von ⁠Fahrzeugen anhäufen, die nicht der Kundennachfrage entsprechen.

(Bericht von Mateusz Rabiega in Danzig und Gilles Guillaume and Dominique Patton in Paris, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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