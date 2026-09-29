Studie: Chefs und IT-Fachleute blicken unterschiedlich auf KI

Frankfurt, ⁠29. Sep (Reuters) - Deutsche Manager beurteilen den Nutzen Künstlicher Intelligenz (KI) einer Studie zufolge positiver als ihre IT-Fachleute. Unter den befragten Führungskräften berichteten 68 ‌Prozent von einer spürbaren Arbeitserleichterung, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Datenbankspezialisten Snowflake ⁠hervorgeht. ⁠Bei Fachkräften liege die Quote lediglich bei 55 Prozent. Etwa ein Fünftel beklage sogar eine gestiegene Arbeitsbelastung.

Auch auf die Frage nach den Prioritäten für einen produktiven Einsatz ‌dieser Technologie gingen die Einschätzungen ‌der insgesamt 150 Befragten aus Firmen mit jeweils mehr als 500 Beschäftigten auseinander, hieß es weiter. ⁠Manager setzten vorrangig auf eine Modernisierung der Computersysteme (42 ‌Prozent) und auf Investitionen (33 ⁠Prozent). Für IT-Mitarbeiter stehe dagegen der Zugang zu verlässlichen Daten an erster Stelle (34 Prozent). Fast ebenso wichtig seien für sie ‌klare Richtungsvorgaben ⁠des Managements, Kompetenzaufbau innerhalb des ⁠Unternehmens und der Einsatz hochwertiger KI-Anwendungen. "KI einzuführen, ist nur der erste Schritt. Wichtiger ist, was Unternehmen dann daraus machen", betonte Jonah Rosenboom, Deutschland-Chef von Snowflake. "Mehr KI-Tools allein reichen nicht aus."

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)