Studie: Geldvermögen in Deutschland wachsen langsamer

München, 29. Sep (Reuters) - ⁠Der KI-getriebene Boom an den Börsen hat das weltweite Geldvermögen im vergangenen Jahr einer Allianz-Studie zufolge auf einen Rekordwert getrieben. Die privaten Haushalte saßen zum Jahresende auf 268,4 Billionen Euro, das waren 8,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem jährlichen "Allianz Global Wealth Report" des Münchner Versicherungskonzerns hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. 2025 ‌sei das dritte Rekordjahr in Folge gewesen. Vier Fünftel des Zuwachses gingen auf Wertsteigerungen zurück, getrieben vor allem von Wertpapieren, die wegen der hohen Bewertungen von Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) um 12,4 Prozent ⁠zulegten.

"KI könnte zum ⁠nächsten großen Motor der Vermögensbildung werden", sagte Katharina Utermöhl, Head of Thematic & Policy Research bei Allianz Research. "Doch entscheidend ist, wer die Vermögenswerte besitzt – und damit an den Erträgen teilhat." Der KI-Boom berge aber auch Risiken: Wenn der S&P-500-Index um ein Viertel einbräche, würden 27 Billionen Dollar Haushaltsvermögen vernichtet. "Ein solcher Rückgang würde Vertrauen und Konsum belasten und die US-Wirtschaft in eine Rezession drücken", heißt es in der Studie.

Für das laufende Jahr ‌rechnet die Allianz aber weltweit mit einem weiteren Vermögenszuwachs um neun ‌Prozent, für Deutschland dagegen nur mit vier Prozent. Denn die deutschen Haushalte legen weiterhin konservativer an und können deshalb nicht mit den globalen Zuwächsen mithalten. Ihr Brutto-Geldvermögen legte 2025 nur um 4,9 Prozent auf 9,9 Billionen Euro zu. "Die Zehn-Billionen-Marke ⁠ist in Sicht", sagte Utermöhl. 2024 lag der Zuwachs noch bei 7,4 Prozent. Die geringere Steigerungsrate liege an der ‌verhalteneren Entwicklung der deutschen Börsen, erklärte die Allianz.

Mehr als ⁠zwei Drittel des Vermögenszuwachses in Deutschland entfielen auf Neuanlagen, Wertsteigerungen machten nur 31 Prozent aus. Die Deutschen legten 319,3 Milliarden Euro neu an, 38 Prozent davon flossen in Wertpapiere, der Löwenanteil davon in Fonds. Damit hatten aber Wertpapiere in ihren Portfolios mit 37,1 Prozent erstmals einen höheren ‌Anteil als Bankeinlagen mit 36,4 Prozent. "Das wirkt sich positiv auf ⁠die Vermögensbildung aus", sagte Utermöhl.

Mit einem Netto-Geldvermögen - ⁠abzüglich Schulden - von 91.780 Euro pro Kopf liegt Deutschland im weltweiten Vermögens-Ranking unverändert auf Platz zwölf. Mehr als dreimal so viel haben die US-Amerikaner als Spitzenreiter auf der hohen Kante: Umgerechnet 296.950 Euro, fast zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor, gefolgt von den Schweizern (275.980 Euro). Auf Rang drei haben sich die Dänen geschoben (197.510 Euro).

Die Inflation frisst allerdings einen großen Teil der Vermögenszuwächse auf - vor allem in Europa. "Seit 2019 ist das nominale Geldvermögen um 50 Prozent gestiegen, real, also bereinigt um die Inflation, jedoch nur um 23 Prozent", erklärte Ludovic Subran, Chefvolkswirt und Chefanlagestratege der Allianz. In Westeuropa liege das reale Geldvermögen sogar ⁠nur 0,5 Prozent über dem Niveau von 2019 - in China seien es 70 Prozent.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)