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Südzucker: EBITDA springt um über 80 % – jetzt wird die Prognose angehoben

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Südzucker: EBITDA springt um über 80 % – jetzt wird die Prognose angehoben


Südzucker hebt nach einem kräftigen Ergebnissprung im zweiten Quartal die Prognose für 2026/27 an. Vor allem höhere Ethanolpreise bei CropEnergies und ein stärkeres Spezialitätengeschäft treiben die Erholung. Zusätzlichen Rückenwind könnten hohe Energiepreise über Bioethanol und Zucker liefern. Laut FactSet-Konsens fällt das erwartete KGV auf 13,9 ab 2028 deutlich, während gleichzeitig die Dividendenrendite auf 2,6 % anzieht.

Was macht Südzucker eigentlich?

Der Konzern gliedert sich in die fünf Bereiche Zucker, Spezialitäten, CropEnergies, Stärke und Frucht. Neben Zucker und Zuckerspezialitäten produziert die Gruppe unter anderem funktionelle Lebensmittelzutaten, Stärkeprodukte, Fruchtzubereitungen sowie Bioethanol. Besonders wichtig für die aktuelle Story ist CropEnergies, das nachhaltig erzeugtes Ethanol herstellt und damit direkt von höheren Ethanolpreisen und einer steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen profitieren kann.



Endlos Turbo Long 8,4242 open end: Basiswert Südzucker

DU3P32
Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 11:01:55, Brief 29.09. 11:01:55
4,47 EUR 4,53 EUR 8,50% Basiswertkurs: 12,770 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:47:09
Basispreis 8,4242 EUR Knock-Out-Barriere 8,4242 EUR
Hebel 2,83x Abstand zum Basispreis in % 34,03%
Abstand zum Knock-Out in % 34,03% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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