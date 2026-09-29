Südzucker: EBITDA springt um über 80 % – jetzt wird die Prognose angehoben

Südzucker hebt nach einem kräftigen Ergebnissprung im zweiten Quartal die Prognose für 2026/27 an. Vor allem höhere Ethanolpreise bei CropEnergies und ein stärkeres Spezialitätengeschäft treiben die Erholung. Zusätzlichen Rückenwind könnten hohe Energiepreise über Bioethanol und Zucker liefern. Laut FactSet-Konsens fällt das erwartete KGV auf 13,9 ab 2028 deutlich, während gleichzeitig die Dividendenrendite auf 2,6 % anzieht.

Was macht Südzucker eigentlich? Der Konzern gliedert sich in die fünf Bereiche Zucker, Spezialitäten, CropEnergies, Stärke und Frucht. Neben Zucker und Zuckerspezialitäten produziert die Gruppe unter anderem funktionelle Lebensmittelzutaten, Stärkeprodukte, Fruchtzubereitungen sowie Bioethanol. Besonders wichtig für die aktuelle Story ist CropEnergies, das nachhaltig erzeugtes Ethanol herstellt und damit direkt von höheren Ethanolpreisen und einer steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen profitieren kann.



Endlos Turbo Long 8,4242 open end: Basiswert Südzucker DU3P32 Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 11:01:55, Brief 29.09. 11:01:55 4,47 EUR 4,53 EUR 8,50% Basiswertkurs: 12,770 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:47:09 Basispreis 8,4242 EUR Knock-Out-Barriere 8,4242 EUR Hebel 2,83x Abstand zum Basispreis in % 34,03% Abstand zum Knock-Out in % 34,03% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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