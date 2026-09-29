Tote nach russischen Gleitbombenangriffen in Sumy

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

SUMY (dpa-AFX) - Bei russischen Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere sechs Menschen seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Demnach schlugen vier russische Gleitbomben im Stadtzentrum ein. Es sei auch ein Schulgebäude getroffen worden. "Ich danke den Lehrern und der Schulleitung: Die Kinder und die Lehrkräfte waren im Schutzraum, insgesamt 100 Leute wurden rechtzeitig evakuiert", schrieb der Staatschef.

Selenskyj zufolge bombardieren die "russischen Terroristen" und "widerwärtigen Missgeburten" Kinder, Schulen und gewöhnliche Häuser "einfach so". Er forderte "realen Druck" und nicht nur Worte von den Verbündeten in Amerika und Europa.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden von russischen Kampfjets aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der ukrainischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen./ast/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Energiekonzern
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniperheute, 06:56 Uhr · dpa-AFX
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
Rohstoffe
Öllieferungen durch Straße von Hormus nehmen zuheute, 11:20 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Laut Medienberichten
Iran legt Sieben-Tage-Plan zur Beendigung des Kriegs vor25. Sept. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierenheute, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen