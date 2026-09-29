Trading-Chance EUR/USD: Long-Chance, wenn…

Der Commitment of Traders Report

Der Commitment of Traders (COT) Report ist einer der wichtigsten und transparentesten Berichte für Marktteilnehmer an den globalen Terminmärkten. Er wird wöchentlich von der US-amerikanischen Regulierungsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) auf deren Website cftc.gov veröffentlicht.

Der Bericht legt die offenen Positionen (Open Interest) der verschiedenen Marktteilnehmer an den US-Futures- und Optionen-Märkten offen. Dadurch macht der COT-Report sichtbar, wie Großinvestoren, Produzenten, Banken und Privatanleger im Markt positioniert sind.

Zweck und Ziel des COT-Reports

Der ursprüngliche Zweck des Berichts liegt in der Markttransparenz und der Vermeidung von Marktmanipulation.

·Transparenz: Die CFTC möchte verhindern, dass einzelne Großinvestoren durch verdeckte, riesige Positionen eine Monopolstellung oder übermäßige Marktmacht aufbauen.

·Informationsgleichheit: Kleinere Marktteilnehmer erhalten Einblick in die Positionierung der institutionellen „Schwergewichte“.

·Risikoüberwachung: Für Aufsichtsbehörden dient der Bericht als Frühwarnsystem für systemische Risiken und Marktverzerrungen.

Veröffentlichung: Wann und Wie?

Der Zeitablauf des COT-Reports folgt einem festen wöchentlichen Rhythmus:

·Stichtag der Datenerhebung: Jeden Dienstag nach Börsenschluss werden die Positionen der Meldepflichtigen erfasst.

·Veröffentlichungszeitpunkt: Die Auswertung wird am darauffolgenden Freitag um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit (EST) (entspricht 21:30 Uhr deutscher Zeit) auf cftc.gov publiziert.

·Zeitversatz (Lag): Der Bericht hinkt somit immer drei Handelstage hinterher (Mittwoch, Donnerstag, Freitag).

Die drei Händlergruppen im klassischen Legacy-Report

Der klassische (Legacy) COT-Report unterteilt die Marktteilnehmer in drei Hauptgruppen:

1. Commercials (Hedger)

·Wer sie sind: Marktteilnehmer, die das zugrunde liegende Wirtschaftsgut im Rahmen ihrer operativen Geschäftstätigkeit produzieren, verarbeiten, verbrauchen oder handeln.

·Motiv: Sie nutzen Futures nicht zum Spekulieren, sondern zur Absicherung (Hedging) gegen Preisschwankungen.

·Verhalten: Commercials agieren antizyklisch (Smart Money). Wenn die Preise steigen, verkaufen sie Futures zur Absicherung (bauen Short-Positionen auf); fallen die Preise stark, kaufen sie Futures (Netto-Long).

2. Non-Commercials (Large Speculators)

·Wer sie sind: Große Finanzinstitutionen, Hedgefonds, Commodity Trading Advisors (CTAs) und Investmentbanken, die ab einer bestimmten Mindestgröße (Reportable Levels) meldepflichtig sind.

·Motiv: Reine Reingewinn-Erzielung durch Spekulation auf Preisbewegungen.

·Verhalten: Large Specs agieren überwiegend prozyklisch (Trendfolger). Sie sind meist am Hoch eines Trends extrem Long und am Tief eines Trends extrem Short positioniert.

3. Non-Reportable Positions (Small Speculators)

·Wer sie sind: Kleinere Händler, Privatanleger und kleinere Institutionen, deren Positionsgrößen unter der Meldepflichtgrenze der CFTC liegen.

·Motiv: Spekulation.

·Verhalten: Die Positionen dieser Gruppe werden mathematisch als Differenz aus dem Gesamten Open Interest minus Commercials minus Large Specs berechnet. Sie gelten oft als emotional getrieben und liegen an extremen Wendepunkten häufig falsch.

Was sagt der Report aus? (Anwendung & Interpretation)

Der COT-Report zeigt nicht das "Warum", sondern das "Wer" und "Wie viel".

1. Extreme Positionierungen (Sentiment-Extremwerte): Halten Commercials eine historisch maximale Netto-Long-Position und Large Speculators eine extrem hohe Netto-Short-Position, deutet dies oft auf eine bevorstehende Bodenbildung oder Trendwende nach oben hin.

2. Trendbestätigung: Solange Large Specs ihre Positionen in Trendrichtung ausbauen und Commercials moderat dagegen absichern, ist der bestehende Trend intakt.

3. Netto-Positionierung: Analysten berechnen primär die Differenz aus Long- und Short-Kontrakten einer Gruppe:

Netto-Position = Long-Kontrakte - Short-Kontrakte

Die Rolle der Commercials im Währungsmarkt (FX Futures)

Während Commercials im Rohstoffmarkt echte Produzenten (z. B. Ölkonzerne, Landwirte, Minenbetreiber) sind, unterscheidet sich ihre Rolle an den Währungsmärkten (z. B. EUR/USD-, JPY/USD-, GBP/USD-Futures) grundlegend.

Wer sind die Commercials bei Währungen?

Bei Währungen bestehen die Commercials im Wesentlichen aus zwei Hauptgruppen:

1. International agierende Großbanken und Finanzinstitute: Handelsbanken, die im Auftrag von Firmenkunden Währungsgeschäfte abwickeln oder eigene Bilanzrisiken absichern.

2. Multinationale Konzerne (MNCs): Importhändler und Exporteure (z. B. aus der Automobil-, Maschinenbau- oder Tech-Branche), die künftige Einnahmen oder Ausgaben in Fremdwährung gegen Wechselkursschwankungen absichern müssen.

Besondere Rolle und Mechanik der Commercials bei Währungen

· Absicherung von Export/Import-Geschäften: Ein europäischer Autobauer, der im Laufe des Jahres Milliarden US-Dollar aus Verkäufen in den USA erwartet, hat ein Risiko gegenüber einem verfallenden US-Dollar (bzw. einem erstarkenden Euro). Er nutzt die Futures-Märkte, um den Wechselkurs abzusichern.

· Gegenpartei zum Interbankenmarkt (Arbitrage & Liquiditätsbereitstellung): Der Großteil des weltweiten Devisenhandels findet nicht an der Börse statt, sondern im außerbörslichen OTC-Interbankenmarkt. Wenn Geschäftsbanken im OTC-Markt große Währungspositionen gegenüber ihren Firmenkunden eingehen, sichern sie das verbleibende Restrisiko häufig über die regulierten Futures-Märkte an der CME (Chicago Mercantile Exchange) ab.

· Funktion als Antizykliker / Liquiditätsspender: Da Währungs-Commercials primär Kursrisiken neutralisieren und nicht auf Richtungsgewinne wetten, stehen ihre Orders dem spekulativen Kapital der Hedgefonds als Gegenpartei zur Verfügung. Erreichen Spekulanten ein extremes Bullen-Sentiment für eine Währung, nehmen die Commercials die Gegenposition ein, was den Futures-Markt an historischen Wendepunkten stabilisiert und oft Wendepunkte signalisiert.

Commercials werden „bullish“

Wenn Sie die Erklärungen zum Charakter der Aktionen der Commercials weiter oben gelesen haben, wissen Sie, dass diese im eigentlichen Sinne NICHT „bullish“ oder bearish werden. Sie sichern Währungsrisiken ab. Das „bullish werden“ ist also eher ein analytischer Ausdruck, der die aktuelle Netto-Position historisch einordnet und in den Kontext mit den jeweils typischen Kursreaktionen setzt.

Die Netto-Position der Commercials liegt derzeit in etwa auf dem Niveau von Anfang 2025 und minimal über jenem aus dem Herbst 2022. Auch im Frühjahr 2020 war der Saldo aus Longs und Shorts in diesem Lager ganz ähnlich. Der Euro-Kurs reagierte jeweils mit einer Aufwärtsbewegung. Aus analytischer Sicht ist also die Wahrscheinlichkeit für eine Erholungsbewegung erhöht. Technisch interessant ist der horizontale Support bei etwa 1,14 USD. Gerne werden solche Marken kurz unterschritten, um dann mit einem Reversal als Unterstützung bestätigt zu werden. Auf ein solches Szenario können spekulative Trader nun lauern und eine Position eingehen, FALLS es auftreten sollte.

Quelle: www.barchart.com

Der Euro

Der Euro (EUR) ist die offizielle Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen mit den nationalen Zentralbanken der Eurosystem-Staaten verwaltet. Als Gemeinschaftswährung von über 20 EU-Mitgliedstaaten bildet er ein Fundament des europäischen Binnenmarktes und repräsentiert einen Wirtschaftsraum mit mehr als 350 Millionen Menschen.

Einordnung und Rang im globalen Finanzsystem

Der Euro ist unbestritten die zweitwichtigste Währung der Welt, nimmt jedoch mit deutlichem Abstand hinter dem US-Dollar (USD) den zweiten Platz ein. Seine globale Bedeutung zeigt sich über verschiedene Dimensionen:

1. Handelsvolumen am Devisenmarkt (FX Turnover)

Nach den Erhebungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ / BIS Triennial Survey) ist der US-Dollar an rund 89 % aller weltweiten Devisentransaktionen auf einer Seite beteiligt (da die Summe aller Währungen 200 % ergibt). Der Euro folgt auf Rang 2 mit einem Marktanteil von knapp 29 %.

· Rangfolge im Devisenhandel:

1. US-Dollar (USD): ~89 %

2. Euro (EUR): ~29 %

3. Japanischer Yen (JPY): ~17 %

4. Britisches Pfund (GBP): ~10 %

5. Chinesischer Renminbi (CNY): ~8,5 %

6. Schweizer Franken (CHF): ~6,4 %

2. Globale Währungsreserven

Als Reservewährung bei den weltweiten Zentralbanken (COFER-Daten des IMF) liegt der Euro ebenfalls auf dem zweiten Platz. Etwa 20 % der weltweiten Devisenreserven sind in Euro denominiert (vor allem in europäischen Staatsanleihen), während der US-Dollar knapp 58–59 % auf sich vereint. Der Japanische Yen und das Britische Pfund folgen mit großem Abstand bei jeweils etwa 5–6 %.

3. Internationaler Zahlungsverkehr & Anleihemärkte

Im weltweiten Zahlungsverkehr über das SWIFT-Netzwerk liefert sich der Euro je nach Datenlage und Abrechnungsmonat ein enges Rennen mit dem US-Dollar bei der Abwicklung internationaler Transaktionen. Zudem ist der Euro nach dem US-Dollar die wichtigste Emissionswährung für internationale Unternehmens- und Staatsanleihen.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Euro-Kurs

Der Wechselkurs des Euro (insbesondere gegenüber dem US-Dollar im Währungspaar EUR/USD) wird durch ein komplexes Zusammenspiel makroökonomischer, geldpolitischer und politischer Faktoren bestimmt:

1. Zinsdifferenz und Geldpolitik (EZB vs. Fed)

Der stärkste Treiber des Euro-Kurses ist die Differenz zwischen den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderen Zentralbanken (allen voran der US-Notenbank Federal Reserve).

· Höhere Zinsen im Euroraum ziehen internationales Kapital an, da Anleger höhere Renditen auf Festgeld und Anleihen suchen (Carry-Trade-Effekt), was die Nachfrage nach Euro steigert.

· Ausweitung oder Drosselung von Anleihekaufprogrammen (Quantitative Easing / Tightening) beeinflussen die Geldmenge und damit die relative Stärke des Euro.

2. Konjunkturdaten und Wirtschaftswachstum

Die relative Stärke der Wirtschaft des Euroraums im Vergleich zu den USA oder Asien bestimmt die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. Zu den Schlüsselindikatoren gehören:

· BIP-Wachstum: Starke Wachstumszahlen signalisieren Stabilität und steigende Unternehmensgewinne.

· Einkaufsmanagerindizes (PMI) & Geschäftsklima (z. B. ifo-Index): Frühindikatoren für die wirtschaftliche Dynamik.

· Arbeitsmarktdaten: Niedrige Arbeitslosigkeit stützt den Binnenkonsum und schürt Inflationserwartungen.

3. Inflation und Reallöhne

Die EZB strebt eine mittelfristige Inflationsrate von 2 % an. Hohe Inflationsraten mindern die Kaufkraft des Euro, erzwingen aber gleichzeitig Zinserhöhungen durch die EZB. Entscheidend für Investoren ist der Realzins (Nominalzins - Inflationsrate). Ist der Realzins im Euroraum attraktiv, steigt der Kurs des Euro.

4. Leistungsbilanz und Außenhandel

Der Euroraum – allen voran Deutschland – wies historisch oft hohe Leistungsbilanzüberschüsse auf. Wenn der Euroraum mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert, müssen ausländische Käufer Fremdwährungen in Euro tauschen, um diese Rechnungen zu begleichen. Dies erzeugt einen strukturellen Grundbedarf an Euro.

5. Geopolitik und politische Stabilität

Der Euro ist als Währung einer Vielstaaten-Union sensibler für politische Risiken als der US-Dollar:

· Fiskalische Divergenz: Spannungen zwischen nord- und südeuropäischen Mitgliedsstaaten bezüglich Schuldenregeln und Haushaltspolitik (Risiko der Fragmentierung).

· Geopolitische Schocks: Konflikte an den Außengrenzen Europas oder Energiepreisschocks treffen den Euroraum aufgrund seiner Rohstoffabhängigkeit meist härter als die rohstoffunabhängigen USA.

· "Safe Haven"-Effekt: In globalen Krisen flieht Kapital bevorzugt in den US-Dollar oder den Schweizer Franken, was den Euro in Phasen starker Unsicherheit oft unter Druck setzt.

Fazit

Eine antizyklische Chance im Währungsbereich, die aber ein starkes Fundament aufweist. Es erscheint sinnvoll, mit einer Preisbestätigung zu arbeiten oder gar einen eventuell zeitnah auftretenden Fake-Breakout (Fehlausbruch) an der 1,14er-Marke abzuwarten und erst eine Long-Position einzugehen, WENN nach einem Fehlausbruch diese Unterstützung zurückerobert wurde. Dann wäre Luft bis 1,19 USD und höher.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,1192 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,1336 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 80. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PL9KDV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,19 USD

Unterstützungen: 1,12 und 1,14 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN PL9KDV ISIN DE000PL9KDV7 Basispreis 1,1192 USD K.O.-Schwelle 1,1192 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 80 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.