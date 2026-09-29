Trump berät mit Tech-Konzernen über KI

(Reuters) - US-Präsident Donald Trump und führende Vertreter der Technologiebranche beraten am Dienstag über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI). Bei dem Treffen im Weißen Haus soll es darum gehen, ein Gleichgewicht zwischen Innovation und staatlicher Aufsicht ‌zu finden, wie der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, am Montag dem Sender Fox Business Network sagte.

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