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Künstliche Intelligenz

Trump berät mit Tech-Konzernen über KI

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

US-Präsident Donald Trump empfängt Spitzenmanager wie Mark Zuckerberg und Jensen Huang zu Gesprächen über die Zukunft der KI. Im Fokus steht der Spagat zwischen Innovationstempo im Wettbewerb mit China und staatlicher Regulierung.

Quelle: Chip Somodevilla/Shutterstock.com
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(Reuters) - US-Präsident Donald Trump und führende Vertreter der Technologiebranche beraten am Dienstag über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI). Bei dem Treffen im Weißen Haus soll es darum gehen, ein Gleichgewicht zwischen Innovation und staatlicher Aufsicht ‌zu finden, wie der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, am Montag dem Sender Fox Business Network sagte.

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