Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semiconductor will die Produktion von Zwei-Nanometer-Wafern deutlich ausbauen. Derzeit fertigt das Unternehmen rund 20.000 Wafer pro Monat. Das bisherige Ziel von 100.000 Wafern hat es auf 120.000 Wafer monatlich angehoben. Der geplante Ausbau ist erheblich, doch ein Zeitpunkt für das Erreichen dieses Volumens steht hier nicht fest.

Ein Hinweis auf das Interesse an der neuen Technik ist die Zahl der Tapeouts. Taiwan Semiconductor meldet für den Zwei-Nanometer-Prozess rund viermal so viele wie beim Drei-Nanometer-Prozess in einer vergleichbar frühen Phase. Ein Tapeout bezeichnet den Punkt, an dem ein Chipdesign für die Übergabe an den Hersteller fertig ist. Die Zahl zeigt damit, wie viele Designs diesen Schritt erreicht haben; über die spätere Produktionsmenge entscheidet sie allein noch nicht.

Auch die Preise unterscheiden sich deutlich. Ein Drei-Nanometer-Wafer kostet rund 20.000 US-Dollar, ein Zwei-Nanometer-Wafer rund 30.000 US-Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von etwa 50 Prozent. Steigt der Anteil der Zwei-Nanometer-Fertigung am Absatz, kann das die Umsätze aus diesem Bereich erhöhen. Ob damit auch die Gewinnspanne steigt, hängt von den Kosten des Ausbaus und der Fertigung ab.

Bislang entfallen erst rund drei Prozent des Umsatzes auf die kleinsten Wafer. Die Drei-Nanometer-Technik trägt rund 30 Prozent bei, die Fünf-Nanometer-Technik etwa ein Drittel. Das bestehende Geschäft wird somit weiterhin vor allem von diesen beiden Fertigungsstufen bestimmt. Gerade deshalb ist der geplante Kapazitätsanstieg bei zwei Nanometern für die weitere Entwicklung relevant: Erst mit höheren Produktionsmengen kann sich der teurere Wafer stärker im Umsatz niederschlagen.

Für die Aktie kommt die Bewertung hinzu. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei 19,8 und damit unter dem des S&P 500, während Taiwan Semiconductor stärker wächst als die Unternehmen des Index im Durchschnitt. Trotz einer ungefähr verdoppelten Aktie innerhalb eines Jahres liegt die Bewertung etwa auf dem früheren Niveau.

Charttechnik

Die Aktie hat wichtige Zwischenhochs der vergangenen sechs Monate überschritten. Auf einen dynamischen Anstieg folgte eine Seitwärtsphase, aus der der Kurs ausgebrochen ist. Setzt sich dieser Ausbruch fort, rückt zunächst ein Kurs von rund 480 US-Dollar in den Blick. Daraus ergibt sich ein weiteres Zielband von 540 bis 580 US-Dollar. Die Mitte bei 560 US-Dollar liegt rund 24 Prozent über dem betrachteten Kursniveau.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus geplantem Kapazitätsausbau, höheren Preisen für Zwei-Nanometer-Wafer und einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19,8 macht Taiwan Semiconductor zu einem interessanten Investmentkandidaten. Das Zielband von 540 bis 580 US-Dollar setzt voraus, dass sich der charttechnische Ausbruch fortsetzt.