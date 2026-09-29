Winterurlaub gefragt – TUI meldet Boom bei Fernreisen

(Reuters) - Der Reisekonzern TUI verzeichnet für die kommende Wintersaison 2026/27 eine hohe Nachfrage nach Fernreisen. Während die Kanaren unangefochtener Spitzenreiter blieben, entwickle sich Thailand zum Zugpferd in Asien, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

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