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Touristikbranche

Winterurlaub gefragt – TUI meldet Boom bei Fernreisen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Reisekonzern TUI verzeichnet für den Winter 2026/27 eine hohe Nachfrage nach Fernreisen. Neben dem Spitzenreiter Kanaren entwickeln sich vor allem Thailand und die Kapverden zu wichtigen Buchungstreibern.

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(Reuters) - Der Reisekonzern TUI verzeichnet für die kommende Wintersaison 2026/27 eine hohe Nachfrage nach Fernreisen. Während die Kanaren unangefochtener Spitzenreiter blieben, entwickle sich Thailand zum Zugpferd in Asien, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

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