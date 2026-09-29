Was bewegt die Aktie?

Der 14. Testflug brachte SpaceX einen Fortschritt: Starship erreichte erstmals vollständig den Orbit und setzte 26 Satelliten aus. Der Antrieb musste zwar früher als geplant abgeschaltet werden, die Rakete erfüllte ihre Aufgabe dennoch. Mit einer Höhe von 124 Metern zeigt Starship zudem, welche Größenordnung SpaceX für künftige Transporte ins All entwickelt.

Zunächst ist eine Wasserlandung vorgesehen. Später sollen Starship-Raketen zur Startbasis zurückkehren und dort landen. Wenn SpaceX diese Rückkehr und die vollständige Wiederverwendung erreicht, könnten die Preise für Transporte sinken. Die zusätzliche Transportkapazität könnte auch für die Zusammenarbeit mit der NASA relevant werden. SpaceX plant für 2028 eine erste bemannte Mondlandung.

An der Börse überwog zuletzt ein anderes Thema. Die SpaceX-Aktie fiel um zwei Prozent, während auch Werte aus den Bereichen KI, KI-Infrastruktur, Halbleiter und Speicher schwach gehandelt wurden. SpaceX erwartet, dass Raumfahrt künftig einen kleineren Anteil am Unternehmen ausmacht als KI und Rechenzentren. Damit kann die Entwicklung dieser Bereiche den Blick auf die Aktie stärker prägen als ein einzelner erfolgreicher Testflug.

OpenAI verschob den Start eines neuen Frontier-Modells, nachdem Sicherheitstests erfolglos geblieben waren. Das dürfte zur Schwäche im KI-Bereich beigetragen haben. Zugleich gibt es in der hier betrachteten Entwicklung keinen Hinweis auf sinkende Ausgaben für KI-Infrastruktur. Deshalb erscheint die Reaktion der SpaceX-Aktie auf den Testflug und den schwachen Handel in diesem Bereich zu negativ. Ob die nächsten Unternehmenszahlen aus dem KI-Umfeld die Stimmung verbessern, bleibt offen.

Charttechnik

Die SpaceX-Aktie unterschritt im laufenden Handel eine Trendlinie. Im niedrigen 130-Dollar-Bereich lagen im August zwei Tiefs; diese Zone ist bei einem weiteren Rückgang interessant.

Martins Einschätzung

Der niedrige 130er-Bereich bietet nach den beiden August-Tiefs eine attraktive Gelegenheit für eine erste kleine Position, falls die Aktie dorthin zurückfällt. Über 160 US-Dollar käme ein aggressiver Einstieg infrage. Bis eine dieser Marken erreicht wird, spricht die aktuelle Kursbewegung für Abwarten.