Weniger Kinder, weniger Kitas - Nicht nur Demografie bremst Kindertagesbetreuung

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem jüngsten Pisa-Schock sorgen neue Zahlen aus dem Bildungsbereich in Deutschland für ernüchternde Nachrichten. Die Zahl der unter Dreijährigen in der Kindertagesbetreuung sank zum Stichtag 1. März 2026 zum Vorjahr um rund 44.600 oder 5,6 Prozent auf insgesamt 756.700 Kinder, wie das Statistische Bundesamt am ‌Dienstag mitteilte. Dies war der dritte Rückgang in Folge. Seit dem Höchststand 2023 fiel die Zahl um insgesamt 99.900 Kinder oder 11,7 Prozent. "Diese Entwicklung hängt mit den sinkenden Geburtenzahlen ⁠in den ⁠vergangenen Jahren und der damit rückläufigen Zahl unter dreijähriger Kinder zusammen", erklärte das Amt zwar.

Zudem sank allerdings auch die Betreuungsquote binnen Jahresfrist von 37,8 auf 37,2 Prozent. "Der Rückgang der Betreuungsquote von unter Dreijährigen lässt sich nicht allein mit dem demografischen Wandel erklären", betonte Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Statt des von der ‌Politik oft postulierten Ausbaus von Kinderbetreuung für unter Dreijährige ‌erleben wir also einen Rückgang."

WSI: MANGELNDE BETREUUNGSANGEBOTE BREMSEN ARBEIT DER ELTERN

Die Zahlen zeigten noch nicht einmal das gesamte Ausmaß des Betreuungsmangels, mahnte die Expertin. "In unseren Untersuchungen sehen wir immer wieder, dass selbst ⁠Eltern, die eine Betreuung für ihre Kinder haben, über unzuverlässige Betreuungsangebote berichten." Diese Eltern müssten ‌zum Teil wegen dieser Unzuverlässigkeit sogar ihre Erwerbsarbeitszeit ⁠reduzieren. "Diese Entwicklung steht in einem krassen Gegensatz zu der von der Politik immer wieder formulierten Erwartung an Mütter, dass sie 'mehr arbeiten sollen'", sagte Kohlrausch.

Angesichts historisch schlechter Ergebnisse im Pisa-Schülertest dringen Fachleute, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf bessere Bildung und plädieren vor ‌allem für einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung. ⁠Die internationale OECD-Vergleichsstudie zeigte jüngst, dass 2025 ⁠die Durchschnittsergebnisse deutscher Schüler in Mathematik und Lesekompetenz niedriger waren als 2022. Deutschland nimmt seit 2000 an dem Test teil und nie zuvor waren die Ergebnisse schlechter.

Bei der Betreuung in Kitas, Krippen oder bei Tagesmüttern bleiben starke Unterschiede zwischen Ost und West. So waren in den östlichen Bundesländern samt Berlin 53,5 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in Betreuung, im Westen aber nur 34,1 Prozent. Zudem ging laut Statistikamt die Zahl der Betreuungsstätten leicht zurück - bundesweit um etwa 80 auf rund 61.000. "Damit sank die Zahl der ⁠Kindertageseinrichtungen erstmals seit Beginn der Zeitreihe 2006."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)