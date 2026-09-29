Weniger Kinder, weniger Kitas - Nicht nur Demografie bremst Kindertagesbetreuung

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem jüngsten Pisa-Schock sorgen neue Zahlen aus dem Bildungsbereich in Deutschland für ernüchternde Nachrichten. Die Zahl der unter Dreijährigen in der Kindertagesbetreuung sank zum Stichtag 1. März 2026 zum Vorjahr um rund 44.600 oder 5,6 Prozent auf insgesamt 756.700 Kinder, wie das Statistische Bundesamt am ‌Dienstag mitteilte. Dies war der dritte Rückgang in Folge. Seit dem Höchststand 2023 fiel die Zahl um insgesamt 99.900 Kinder oder 11,7 Prozent. "Diese Entwicklung hängt mit den sinkenden Geburtenzahlen ⁠in den ⁠vergangenen Jahren und der damit rückläufigen Zahl unter dreijähriger Kinder zusammen", erklärte das Amt zwar.

Zudem sank allerdings auch die Betreuungsquote binnen Jahresfrist von 37,8 auf 37,2 Prozent. "Der Rückgang der Betreuungsquote von unter Dreijährigen lässt sich nicht allein mit dem demografischen Wandel erklären", betonte Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Statt des von der ‌Politik oft postulierten Ausbaus von Kinderbetreuung für unter Dreijährige ‌erleben wir also einen Rückgang."

WSI: MANGELNDE BETREUUNGSANGEBOTE BREMSEN ARBEIT DER ELTERN

Die Zahlen zeigten noch nicht einmal das gesamte Ausmaß des Betreuungsmangels, mahnte die Expertin. "In unseren Untersuchungen sehen wir immer wieder, dass selbst ⁠Eltern, die eine Betreuung für ihre Kinder haben, über unzuverlässige Betreuungsangebote berichten." Diese Eltern müssten ‌zum Teil wegen dieser Unzuverlässigkeit sogar ihre Erwerbsarbeitszeit ⁠reduzieren. "Diese Entwicklung steht in einem krassen Gegensatz zu der von der Politik immer wieder formulierten Erwartung an Mütter, dass sie 'mehr arbeiten sollen'", sagte Kohlrausch.

Angesichts historisch schlechter Ergebnisse im Pisa-Schülertest dringen Fachleute, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf bessere Bildung und plädieren vor ‌allem für einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung. ⁠Die internationale OECD-Vergleichsstudie zeigte jüngst, dass 2025 ⁠die Durchschnittsergebnisse deutscher Schüler in Mathematik und Lesekompetenz niedriger waren als 2022. Deutschland nimmt seit 2000 an dem Test teil und nie zuvor waren die Ergebnisse schlechter.

Bei der Betreuung in Kitas, Krippen oder bei Tagesmüttern bleiben starke Unterschiede zwischen Ost und West. So waren in den östlichen Bundesländern samt Berlin 53,5 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in Betreuung, im Westen aber nur 34,1 Prozent. Zudem ging laut Statistikamt die Zahl der Betreuungsstätten leicht zurück - bundesweit um etwa 80 auf rund 61.000. "Damit sank die Zahl der ⁠Kindertageseinrichtungen erstmals seit Beginn der Zeitreihe 2006."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.09.2026
Ölpreise bremsen Dax erneut aus - Gold verliert deutlichgestern, 16:08 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Märkte heute
AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS anheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Evonik-Übernahme, SK Hynix IPO, Microsoft mit Copilot-Schubgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 29.09.2026
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigenheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigen
Interview mit Andreas Beck
Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutengestern, 12:00 Uhr · onvista
Kurstafel für Staatsanleihen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Alle Plus-Analysen