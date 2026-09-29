Wüst würdigt in Istanbul Fußballer Gündogan

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ANKARA (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst setzt seine Türkei-Reise an diesem Dienstag mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Ankara fort und reist dann nach Istanbul weiter. Dort nimmt er am Abend an der Verleihung eines Preises für Toleranz und Versöhnung an den ehemaligen Kapitän der deutschen Fußball Nationalmannschaft, Ilkay Gündogan, teil. Am Mittwoch ist Istanbul eine Wirtschaftskonferenz geplant. Wüst wird von mehreren Unternehmern aus Nordrhein-Westfalen begleitet.

Anlass der Reise sind der 65. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, mit dem die Zuwanderung hunderttausender türkischer Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet wurde. Es ist die erste Reise eines nordrhein-westfälischen Regierungschefs in die Türkei.

Ein Drittel aller rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland leben in Nordrhein-Westfalen. Das jährliche Handelsvolumen des bevölkerungsreichsten Bundeslands mit der Türkei liegt bei zehn bis zwölf Milliarden Euro, rund 20 Prozent des gesamten deutsch-türkischen Handelsvolumens./mfi/DP/he

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