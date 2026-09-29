Zeitung: Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen

29. Sep (Reuters) - ⁠UniCredit-Chef Andrea Orcel arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge daran, in den kommenden Monaten die Kontrolle über die Commerzbank zu übernehmen. Sobald die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der Frankfurter Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial ‌Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Möglicherweise schon im Januar wolle Orcel Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ablösen und den Aufsichtsrat ⁠umbauen.

Der "Börsen-Zeitung" zufolge ⁠bringt Unicredit ihre Kandidaten für Schlüsselpositionen in der Commerzbank bei den Bankaufsehern in Stellung. Diesbezüglich liefen derzeit Gespräche mit der Finanzaufsicht Bafin, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Beiden Zeitungen zufolge will Unicredit die gesamte Kapitalseite des Commerzbank-Aufsichtsrats auswechseln.

Laut "Börsen-Zeitung" spricht ‌Unicredit mit den Aufsehern auch über einen ‌Nachfolger für Orlopp. Nicht alle Vorstände sollten ausgetauscht werden, um auf bestehende Expertise zurückgreifen zu können. An der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung ist die Bafin beteiligt. Die Entscheidungen ⁠trifft die Europäische Zentralbank (EZB). Unicredit, Commerzbank und Bafin lehnten dem Bericht zufolge ‌Stellungnahmen ab.

Reuters hatte bereits Mitte September berichtet, ⁠dass UniCredit nach der Übernahme der Commerzbank auf einen personellen Neuanfang dringt. Insidern zufolge will UniCredit-Chef Orcel eine Ablösung von Commerzbank-Chefin Orlopp. Auch Aufsichtsratschef Jens Weidmann solle gehen. Orcel spreche sich auch ‌gegen Forderungen der Bundesregierung aus, zwei ⁠Sitze im Aufsichtsrat der Commerzbank zu ⁠behalten.

Die Gewerkschaft Verdi bekräftigte ihre Kritik an Orcels Vorgehen. "Andrea Orcel zeigt erneut, warum Vertrauen in sein Vorgehen schwerfällt", sagte Gewerkschaftssekretär Kevin Voß, der auch im Aufsichtsrat der Commerzbank sitzt, dem "Handelsblatt". "Statt den angekündigten konstruktiven Dialog zu suchen, setzt er weiter auf Druck und Konfrontation. Das ist ein schlechtes Signal für den Bankenstandort Deutschland und Europa - vor allem aber für die Beschäftigten beider Häuser."

(Bericht von Abu Sultan, bearbeitet von Olaf ⁠Brenner und Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)