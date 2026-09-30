30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 2004
HSBC · Uhr
Höchster Stand seit 2004
Den erneuten Renditeanstieg haben wir in den letzten Monaten ausführlich begleitet – und zwar für unterschiedliche Anlageregionen und unterschiedliche Laufzeitbänder. Die 30-jährige Rendite USA spielte dabei eine wichtige Rolle, denn aus charttechnischer Sicht entstand hier ein bemerkenswertes Signal (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. August und 31. Juli). Mit 5,62 % setzt sich der Zinsanstieg nicht nur fort, sondern erreicht mittlerweile den höchsten Stand seit dem Jahr 2004. Das 20-Jahres-Hoch hinterlässt zudem deutliche charttechnische Spuren. So hat das Zinsbarometer die Hochs aus den Jahren 2023, 2025 und dem Frühjahr 2026 inzwischen nachhaltig hinter sich gelassen und damit den ultimativen Deckel bei gut 5 % gelüftet. Das seinerzeit diskutierte aufsteigende Dreieck entfaltet also seine Wirkung. Aus diesem trendbestätigenden Muster ergibt sich – rein rechnerisch – ein langfristiges Kursziel von gut 6,5 %. Der Aufwärtsdruck bei den langfristigen Renditen dürfte also anhalten. Die alten Hochpunkte bei 5,18 %/5,16 %/5,00 % bieten sich indes als nachgezogener Stopp auf der Unterseite an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Den erneuten Renditeanstieg haben wir in den letzten Monaten ausführlich begleitet – und zwar für unterschiedliche Anlageregionen und unterschiedliche Laufzeitbänder. Die 30-jährige Rendite USA spielte dabei eine wichtige Rolle, denn aus charttechnischer Sicht entstand hier ein bemerkenswertes Signal (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. August und 31. Juli). Mit 5,62 % setzt sich der Zinsanstieg nicht nur fort, sondern erreicht mittlerweile den höchsten Stand seit dem Jahr 2004. Das 20-Jahres-Hoch hinterlässt zudem deutliche charttechnische Spuren. So hat das Zinsbarometer die Hochs aus den Jahren 2023, 2025 und dem Frühjahr 2026 inzwischen nachhaltig hinter sich gelassen und damit den ultimativen Deckel bei gut 5 % gelüftet. Das seinerzeit diskutierte aufsteigende Dreieck entfaltet also seine Wirkung. Aus diesem trendbestätigenden Muster ergibt sich – rein rechnerisch – ein langfristiges Kursziel von gut 6,5 %. Der Aufwärtsdruck bei den langfristigen Renditen dürfte also anhalten. Die alten Hochpunkte bei 5,18 %/5,16 %/5,00 % bieten sich indes als nachgezogener Stopp auf der Unterseite an.
30-jährige Rendite USA (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Handelsstreit zwischen USA und China entspannt sich etwas28. Sept. · Reuters
PlusNach Treffen in Washington
KonjunkturdatenUS-Verbraucher so schlecht gestimmt wie seit zwölf Jahren nicht mehrgestern, 14:26 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
PlusComeback erneuerbarer Energien
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
PlusKosten bei der Geldanlage
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße