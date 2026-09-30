30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 2004

Den erneuten Renditeanstieg haben wir in den letzten Monaten ausführlich begleitet – und zwar für unterschiedliche Anlageregionen und unterschiedliche Laufzeitbänder. Die 30-jährige Rendite USA spielte dabei eine wichtige Rolle, denn aus charttechnischer Sicht entstand hier ein bemerkenswertes Signal (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. August und 31. Juli). Mit 5,62 % setzt sich der Zinsanstieg nicht nur fort, sondern erreicht mittlerweile den höchsten Stand seit dem Jahr 2004. Das 20-Jahres-Hoch hinterlässt zudem deutliche charttechnische Spuren. So hat das Zinsbarometer die Hochs aus den Jahren 2023, 2025 und dem Frühjahr 2026 inzwischen nachhaltig hinter sich gelassen und damit den ultimativen Deckel bei gut 5 % gelüftet. Das seinerzeit diskutierte aufsteigende Dreieck entfaltet also seine Wirkung. Aus diesem trendbestätigenden Muster ergibt sich – rein rechnerisch – ein langfristiges Kursziel von gut 6,5 %. Der Aufwärtsdruck bei den langfristigen Renditen dürfte also anhalten. Die alten Hochpunkte bei 5,18 %/5,16 %/5,00 % bieten sich indes als nachgezogener Stopp auf der Unterseite an.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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