AKTIE IM FOKUS: Ionos sehr schwach - Metzler nimmt Bewertung mit 'Sell' auf
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein negativer Analystenkommentar hat am Mittwoch die Ionos -Aktie belastet. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 2,2 Prozent auf 32,06 Euro ein. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf.
Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, Ionos bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert Ionos daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag./ck/mis
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
PlusComeback erneuerbarer Energien
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
PlusKosten bei der Geldanlage
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße