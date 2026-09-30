AKTIE IM FOKUS: Ionos sehr schwach - Metzler nimmt Bewertung mit 'Sell' auf

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein negativer Analystenkommentar hat am Mittwoch die Ionos -Aktie belastet. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 2,2 Prozent auf 32,06 Euro ein. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf.

Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, Ionos bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert Ionos daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag./ck/mis

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