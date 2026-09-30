AKTIE IM FOKUS: Kontron zieht an - Zahlung von Geschäftspartner und CTO-Berufung

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Mittwoch dank Aussagen zum Barmittelzufluss sowie einer wichtigen Personalie kräftig angezogen. Nach einem Sprung bis auf 20,84 Euro behaupteten sie zuletzt mit 20,74 Euro ein Plus von 2,5 Prozent. Damit beschleunigten sie ihre Erholung vom jüngst erreichten tiefsten Stand seit Mitte April.

Der Technologiekonzern meldete eine Zahlung von 126 Millionen Euro seines Geschäftspartners congatec, welche die finanzielle Basis des Unternehmens stärke und zusätzlichen Spielraum für ein weiteres Wachstum gebe. Man werde wieder gezielt strategische Zukäufe prüfen, hieß es. Zudem gab Kontron die Berufung von Martin Rausch als Technik-Chef (CTO) in den Vorstand bekannt. Rausch verfüge über eine langjährige Branchen- und Managementerfahrung und habe bereits in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers , General Electric und TGW gearbeitet./gl/he

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