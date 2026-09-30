Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Gute Inflationsdaten verpuffen

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch die US-Börsen letztlich nur teilweise gestützt. Zum Handelsende überwog wieder die Sorge, dass die im Zuge des Iran-Krieges aktuell steigenden Ölpreise die Teuerung anheizen könnten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte retteten noch einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne ins Ziel, während die Standardwerte unter Druck gerieten.

Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,86 Prozent auf 50.906,05 Punkte. Damit ergibt sich für den Leitindex auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust, und zwar in Höhe von gut 4 Prozent. Zudem verzeichnete der Dow im dritten Quartal ein Minus von fast 3 Prozent - nach einem Plus von fast 13 Prozent im zweiten Jahresviertel.

Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 7.651,54 Zähler nach. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 30.408,50 Punkte aufwärts./la/he