Wolframprojekt in Südkorea läuft an

Almonty: Erste Wolframproduktion senkt das Projektrisiko

onvista · Uhr

Almonty hat in seinem südkoreanischen Wolframprojekt erstmals Konzentrat produziert. Damit beginnt der Übergang vom Entwicklungsprojekt zum Minenbetrieb. Entscheidend sind nun der weitere Produktionshochlauf und der Export.

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Was bewegt die Aktie?

Almonty hat in Südkorea erstmals Wolframkonzentrat hergestellt. Für das Unternehmen ist das ein entscheidender Schritt: Die erste Phase des Projekts geht in den Produktionshochlauf über. Zugleich hat Almonty mit der zweiten Phase begonnen, die die Produktion weiter steigern soll. Das bereits produzierte Konzentrat wartet auf den Export.

Die erste Produktion zeigt, dass das Konzept der Mine grundsätzlich funktioniert. Dadurch sinkt ein Teil des Projektrisikos. Wie schnell aus dem Produktionsstart ein stabiler Betrieb wird, hängt jedoch vom weiteren Hochlauf ab. Erst die kommenden Produktionsschritte können zeigen, welche Mengen Almonty fortlaufend erreicht.

Auch die Abwicklung des Exports bleibt eine offene Frage. Hinzu kommen die Stabilität der Verarbeitung und die Qualität des Konzentrats. Diese Punkte bestimmen, wie belastbar der begonnene Minenbetrieb ist. Der erste Produktionserfolg beantwortet sie noch nicht, schafft aber eine konkrete Grundlage für die nächsten Schritte.

Für die Aktie treffen damit ein Fortschritt im Projekt und weiterhin erhebliche operative Risiken aufeinander. Der Kurs liegt bei etwa 13 US-Dollar und hat bereits starke Schwankungen gezeigt. Anleger müssen deshalb neben dem möglichen Produktionswachstum auch deutliche Kursbewegungen einplanen. Maßgeblich für die weitere Entwicklung ist, wie zügig Almonty die Förderung steigert und ob Export, Verarbeitung und Qualität im laufenden Betrieb überzeugen.

Charttechnik

Die Almonty-Aktie schwankte zuletzt stark: Auf Anstiege von etwa zwölf auf 22 US-Dollar und später bis auf 24 US-Dollar folgten Rückgänge auf rund zwölf beziehungsweise knapp 10 US-Dollar. Nach einem erneuten Anstieg auf fast 19 US-Dollar liegt der Kurs wieder bei etwa 13 US-Dollar. Diese Kursfolge zeigt die hohe Schwankungsbreite der Aktie.

Martins Einschätzung

Kurse um zwölf bis 13 US-Dollar erscheinen für einen langfristigen Einstieg attraktiv. Die erste Produktion verringert das Projektrisiko, während der weitere Hochlauf offen bleibt. Wegen der starken Kursschwankungen und der operativen Risiken ist eine entsprechend begrenzte Positionsgröße sinnvoll.

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