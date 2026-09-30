ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC

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