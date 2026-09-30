ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET

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