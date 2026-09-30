ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sollte von einem soliden dritten Quartal berichten, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es sei aber damit zu rechnen, dass sich Verzögerungen seitens der Kunden wie schon im Vorquartal belastend ausgewirkt hätten. Er hält es für möglich, dass Margenverbesserungen dazu führen, dass die Gewinnzielspanne nach oben eingegrenzt wird./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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