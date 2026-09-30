ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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