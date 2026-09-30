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APA ots news: Von der Chat-Gruppe in die Betrugsfalle: Die FMA erklärt, wie sich Verbraucher:innen vor Anlagebetrug schützen können

2025 erhielt die FMA 843 Meldungen zu Anlagebetrug mit einer  
Schadenssumme von 20 Millionen Euro 

Wien (APA-ots) - Anlagebetrug über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder  
Telegram nimmt 
zu. Immer mehr Betrüger nutzen Chat-Gruppen, um für vermeintliche 
Investmentangebote zu werben und das Vertrauen potenzieller 
Anleger:innen zu gewinnen. In der neuen Ausgabe ihrer 
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" erklärt die 
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), wie sich Verbraucher:innen 
vor Anlagebetrug in Messenger-Gruppen schützen können und was im 
Betrugsfall zu tun ist. 

Zwtl.: Betrüger agieren immer professioneller 

Anlagebetrug ist heute oft schwerer zu erkennen als noch vor 
wenigen Jahren. Betrüger nutzen soziale Medien, Messenger-Dienste 
sowie KI-generierte Bilder, Videos und Stimmen, um glaubwürdige 
Identitäten und seriös wirkende Anlageangebote vorzutäuschen. Häufig 
werden potenzielle Opfer in Chat-Gruppen eingeladen, in denen 
vermeintliche Anleger:innen von hohen Gewinnen berichten und selbst 
ernannte Finanzexpter:innen Investitionsempfehlungen abgeben - mit 
erheblichen Folgen: Allein 2025 erhielt die FMA 843 Meldungen zu 
Anlagebetrug mit einer Schadenssumme von 20 Millionen Euro. 

Zwtl.: Worauf Verbraucher:innen achten sollten 

Wer in eine vermeintliche Investmentgruppe eingeladen wird, 
sollte besonders aufmerksam sein. Verbraucher:innen sollten nur in 
Produkte investieren, die sie verstehen, und die Anbieter eines 
Angebots sorgfältig prüfen. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Blick 
auf mögliche Warnungen von Aufsichtsbehörden zum betreffenden 
Unternehmen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn außergewöhnlich 
hohe oder scheinbar risikofreie Renditen versprochen werden, 
Zeitdruck ausgeübt wird oder die Kommunikation ausschließlich über 
Messenger-Dienste erfolgt. Auch die Aufforderung, 
Fernzugriffssoftware zu installieren oder persönliche Zugangsdaten 
weiterzugeben, sollte als deutliches Warnsignal verstanden werden. 

Zwtl.: Was ist im Betrugsfall zu tun? 

Wer vermutet, Opfer eines Anlagebetrugs geworden zu sein, sollte 
umgehend die eigene Bank kontaktieren und Anzeige bei der Polizei 
erstatten. Verdächtige Profile sollten zudem bei den jeweiligen 
Plattformen, auf denen sie auftreten, als Scam/ Betrugsversuch 
gemeldet werden. Schnelles Handeln kann helfen, weiteren Schaden zu 
verhindern. 

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Weiterführende 
Informationen zum Thema Anlagebetrug bietet auch die Podcast-Folge 
"Die WhatsApp-Connection". Jetzt reinhören! 

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @ 
redenwiruebergeld 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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