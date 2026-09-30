Arbeitslosenzahl sinkt auf 2,99 Millionen - "Herbstbelebung schwunglos"

Berlin, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September wieder knapp unter die Marke von drei Millionen gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnete 2,994 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 67.000 weniger als im August und 40.000 mehr als vor ‌einem Jahr. "Im September beginnt am Arbeitsmarkt die Herbstbelebung - der Auftakt fällt allerdings schwunglos aus", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die wirtschaftliche Verbesserung kommt auf dem Arbeitsmarkt derzeit noch nicht an." ⁠Die aktuellen Daten ⁠deuteten nicht auf eine spürbare Änderung am Jobmarkt in den nächsten Monaten hin.

Saisonbereinigt - wenn man also jahreszeitliche Einflüsse ausklammert - stieg die Arbeitslosenzahl im September sogar spürbar um 12.000 und damit stärker als von Fachleuten erwartet. Hier hatten Bankanalysten nur mit einem Plus von 1000 gerechnet. Die Arbeitslosenquote fiel auf 6,4 Prozent nach 6,5 Prozent im August.

Die Zahl der ‌Arbeitslosen hatte im Juli erstmals seit April wieder die ‌Marke von drei Millionen übersprungen. Mit Beginn der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen ab Juli regelmäßig. Hinzu kommt die relativ maue Konjunktur. Mit dem Ende der Sommerpause im September setzt meist eine Herbstbelebung ⁠ein, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein.

NAHLES: FOLGEN VON IRAN-KRIEG BELASTEN JOBMARKT

Nahles äußerte sich ‌nicht konkret dazu, wann es zu einer Trendwende ⁠am Arbeitsmarkt kommen könne. Die Lage sei derzeit unklar - nicht zuletzt wegen der Folgen des Iran-Kriegs auf Wirtschaft und Konjunktur. Es sei jedoch klar: "Wenn es eine stabile Erholung gibt, wird es aber nur eine Frage der Zeit sein, dass ‌sich das dann auch irgendwann auch auf ⁠den Arbeitsmarkt niederschlägt", betonte die BA-Chefin. Sie ⁠wagte allerdings keine Prognose, wann dies sein werde.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sank von Juni auf Juli nach Hochrechnungen der BA saisonbereinigt um 12.000. Im Vergleich zum Vorjahr lag sie mit 34,68 Millionen Beschäftigten um 84.000 niedriger. Derweil ging die Kurzarbeit leicht zurück. Im Juli wurde für 118.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren zwar 13.000 weniger als im Vormonat und rund 69.000 weniger als vor einem Jahr. "Im längerfristigen Vergleich ist der aktuelle Wert aber weiter etwas erhöht", betonte die Behörde. Nahles ergänzte, insgesamt gebe es bei ⁠der Kurzarbeit aber eine "positive Entwicklung nach unten".

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)