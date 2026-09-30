Aufträge verzögern sich: Laserspezialist LPKF senkt Prognose

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So verzögere sich ein größerer Solar-Auftrag, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Garbsen mit. Zudem würden sich Bestellungen im Advanced-Packiging-Markt für Halbleiter nach hinten schieben. Aus diesem Grund erwartet LPKF für 2026 nun einen Umsatz von 93 bis 100 Millionen Euro, nach zuvor in Aussicht gestellten 105 bis 120 Millionen Euro. Auch die Rendite dürfte erheblich schwächer ausfallen: So geht LPKF nun von einer negativen Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 7,0 bis 2,5 Prozent aus. Bislang wurden minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent avisiert. Die Aktie des im SDax notierten Unternehmens fiel daraufhin um fast 13 Prozent.

Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liege zufolge im Bereich der

Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, könne aber die schwache

Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren, hieß es./nas/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LPKF
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsbranche
Renk verliert über vier Prozent – Größter MDax-Verlierergestern, 09:07 Uhr · dpa-AFX
Renk verliert über vier Prozent – Größter MDax-Verlierer
Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Hausgestern, 08:47 Uhr · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Online-Apotheke
Redcare-Aktie springt dank höherer Prognose an28. Sept. · dpa-AFX
Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen