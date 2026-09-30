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Bayer - Bei diesen Kerzen …

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Bei diesen Kerzen …

… sollten Anlegerinnen und Anleger ganz genau hinschauen. Fünf der letzten sechs Wochenkerzen weisen bei der Bayer-Aktie allesamt kleine Kerzenkörper und gleichzeitig markante Dochte auf (siehe Chart). Mit anderen Worten: Den Bullen fiel es zusehends schwer, die Verlaufshochs bei 50 EUR über die wöchentliche Ziellinie zu retten. Darüber hinaus tritt das Papier in den letzten Wochen auf der Stelle, wodurch sich derzeit ein gewisses Bewegungspotenzial aufstaut. Bei einem Abgleiten unter die Marke von 47 EUR wären die beschriebenen Wochenkerzen nach unten aufgelöst und es dürfte sich ein deutlicher Korrekturimpuls anschließen. Das Aprilhoch bei 41,77 EUR definiert dann den nächsten Rückzugsbereich. Auch der MACD betont aktuell die Gefahren. Nach der Ausprägung einer negativen Divergenz entsteht derzeit gerade ein negatives Schnittmuster. Für einen Bewegungsimpuls nach Norden ist indes ein Anstieg per Wochenschlusskurs über die Hochpunkte bei 50,32/50,50 EUR vonnöten. Unter dem Strich dürfte das Aufbrechen der „stabilen Seitenlage“ für eine mittelfristige Richtungsentscheidung sorgen.

Bayer (Weekly)

Chart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Chart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal²



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