Bitcoin: Der Ausbruch über 80.000 Dollar stützt den Aufwärtstrend

Was bewegt die Aktie?

Bitcoin hat sich nach einem Rückgang von rund 54 Prozent wieder deutlich nach oben bewegt. Das Tief lag nach ungefähr 250 Tagen und kurzzeitig unter 60.000 US-Dollar. Frühere Bärenmärkte dauerten vom Hoch bis zum Tief meist 350 bis 400 Tage und brachten Rückgänge von mindestens 80 Prozent. Der jüngste Rückgang fiel damit kürzer und geringer aus, blieb für Anleger aber erheblich.

Vor dem Kursanstieg deuteten mehrere Entwicklungen auf eine fortgeschrittene Bodenbildung hin. Beim Verhältnis von Marktwert zu den ursprünglichen Kaufpreisen aller Bitcoins lag die Bewertung in einem Bereich, der auch in früheren Bärenmärkten erreicht wurde. Zugleich reagierte der Kurs auf negative Nachrichten zunehmend schwächer. Anschließend stieg Bitcoin über frühere Widerstände und über die Marke von 80.000 US-Dollar.

Für die weitere Entwicklung sind die Einstiegspreise verschiedener Anlegergruppen relevant. Die durchschnittliche Kostenbasis kurzfristiger Anleger lag bei etwa 67.000 US-Dollar. Ein breiterer durchschnittlicher Einstiegspreis lag bei rund 76.000 US-Dollar. Auch die Kostenbasis der Anleger in US-amerikanischen Bitcoin-ETFs, die zwischen 81.000 und 83.000 US-Dollar lag, hat der Kurs überschritten. Bei einem Kurs von rund 83.700 US-Dollar liegen diese Gruppen im Durchschnitt im Gewinn.

Diese Veränderung kann das Verhalten bei Rücksetzern beeinflussen. Als Bitcoin unter der Kostenbasis der ETF-Anleger notierte, bot eine Rückkehr zum Einstiegspreis Gelegenheit zum Verkauf. Oberhalb dieser Marke können Rückgänge in ihre Nähe dagegen zusätzliche Käufe auslösen. Das ist ein günstigeres Umfeld für den Aufwärtstrend. Die jüngste Korrektur von mehr als 50 Prozent zeigt zugleich, wie stark Bitcoin weiterhin schwankt.

Auch der breitere Kryptomarkt zeigt Stärke: Ethereum hat gegenüber Bitcoin zugelegt, und zuletzt schnitten mehr als 75 Prozent der übrigen Kryptowährungen besser ab als Bitcoin. Damit verteilt sich der Kursanstieg auf weitere Teile des Marktes.

Charttechnik

Bitcoin hat die Zwischenhochs aus dem Mai nach einer Konsolidierung überschritten. Der anschließende Anstieg über 80.000 US-Dollar bestätigt den Ausbruch. Der Bereich von 81.000 bis 83.000 US-Dollar ist zusätzlich relevant, weil dort der durchschnittliche Einstiegspreis der Anleger in US-amerikanischen Bitcoin-ETFs liegt. Bleibt der Kurs darüber, stützt das die positive Ausgangslage.

Martins Einschätzung

Der Ausbruch über die Zwischenhochs aus dem Mai und die Rückkehr über die Kostenbasis der ETF-Anleger sprechen für eine neue Aufwärtsphase. Der jüngste Rückgang um rund 54 Prozent verlangt trotzdem einen nüchternen Blick auf das Risiko. Entscheidend ist nun, ob Bitcoin den Bereich von 81.000 bis 83.000 US-Dollar bei Rücksetzern behauptet.