BMW: Die neue Strategie muss ihre Wirkung erst beweisen

Was bewegt die Aktie?

Die BMW-Aktie steigt um rund drei Prozent. Zugleich stellte der Konzern Ziele vor, mit denen er sein Autogeschäft auf einen volatileren und strukturell schwierigeren Markt ausrichten will. Im Mittelpunkt stehen höhere Margen und ein stärkerer freier Mittelzufluss.

Für 2027 erwartet BMW im Autosegment zunächst eine bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern von ein bis drei Prozent. Bis 2028 soll die Marge drei bis fünf Prozent erreichen; für die 2030er-Jahre sind acht bis zehn Prozent vorgesehen. Auch der freie Mittelzufluss soll wachsen: bis 2028 auf mindestens fünf Milliarden Euro und Anfang der 2030er-Jahre auf mindestens sieben Milliarden Euro. Er beschreibt, wie viel Geld nach den Ausgaben für das laufende Geschäft und Investitionen übrig bleibt.

BMW setzt dafür bei den Kosten an. Der Konzern will die Zahl seiner Modelle und Varianten reduzieren. Eine kleinere Auswahl soll die Produktion vereinfachen und die Kosten für einzelne Ausführungen senken. Kürzere Entwicklungszeiten, geringere Einkaufskosten und mehr Partnerschaften sollen ebenfalls dazu beitragen. Ob diese Maßnahmen die geplanten Margen ermöglichen, müssen die kommenden Geschäftszahlen zeigen.

Im oberen Preissegment setzt BMW weiter auf seine Modelle sowie auf Alpina und Rolls-Royce. Diese sollen höhere Margen liefern. Für den US-Markt plant der Konzern zudem einen großen Geländewagen oberhalb des X7. Der chinesische Markt bleibt der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Dort soll die Neue Klasse für bessere Ergebnisse sorgen. Ob das gelingt, ist offen. Davon hängt auch ab, wie glaubwürdig die langfristigen Margenziele werden.

Charttechnik

Über die vergangenen zwölf Monate zeigte die BMW-Aktie einen Abwärtstrend. Zuletzt fiel der Kurs innerhalb weniger Tage von 64 auf 52 Euro und unterschritt frühere Tiefs. Ein Anstieg über 56 Euro wäre ein erstes Signal für einen möglichen Fehlausbruch nach unten. Bei einem Einstieg an dieser Marke und einer Absicherung bei 52 Euro läge das Risiko bei vier Euro je Aktie. Erreicht der Kurs wieder die früheren Hochs, wären rund acht Euro Kursgewinn möglich.

Martins Einschätzung

Die Ziele sind ehrgeizig, während der Erfolg der Neuen Klasse in China offen ist. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 7,7 und damit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 6,3. Für längerfristige Positionen erscheint es sinnvoll, zunächst sichtbare Verbesserungen bei Marge und Mittelzufluss abzuwarten. Kurzfristig bietet der Bereich um 56 Euro eine charttechnische Chance, falls die Aktie diese Marke übersteigt.