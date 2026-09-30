Autosektor

BMW dämpft Investorenerwartungen: Keine schnelle Erholung in Sicht

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
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Der Autobauer BMW bleibt angesichts der Branchenkrise vor allem im wichtigen Markt China auch für die kommenden Jahre vorsichtig. Zwar peilt der neue Konzernchef Milan Nedeljkovic in der Autosparte weiter die angestammte Prognosebandbreite von acht bis zehn Prozent Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte.

Allerdings dürfte das erst wieder zu Beginn des kommenden Jahrzehnts zu schaffen sein. Als Zwischenschritt soll die am Aktienmarkt viel beachtete operative Marge 2028 zwischen drei und fünf Prozent betragen, nach den für dieses Jahr nach der jüngsten Gewinnwarnung noch anvisierten ein bis drei Prozent.

Die BMW-Aktie legte am Mittwoch um fast drei Prozent zu und machte damit Vortagsverluste mehr als wett. Analysten waren bereits am Dienstag über die wesentlichen Planungen der kommenden Jahre informiert worden. Aussagen dazu hatten die Aktie im späten Handel zwischenzeitlich deutlich unter Druck gesetzt.

Die Markterwartungen lagen zuvor eher im oberen Bereich der neuen Spanne für 2028. Dass es wohl erst zu Beginn des nächsten Jahrzehnts eine Rückkehr zu alter Stärke bei der Profitabilität geben würde, hatte Nedeljkovic bereits selbst Ende Juli durchblicken lassen.

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