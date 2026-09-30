BMW: Weg aus der Krise, Bloom Energy & SpaceX im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
BMW – Weg aus der Krise?
BMW stellt seine Strategie neu auf und setzt auf höhere Margen, weniger Komplexität und stärkere Premiumangebote. Reicht das, um den Autobauer wieder dauerhaft auf Kurs zu bringen?
Bloom Energy – Kommt der nächste Wachstumsschritt?
Neue Produktionskapazitäten, steigender Strombedarf von Rechenzentren und neue Chancen im Versorgergeschäft sorgen für Bewegung. Wie belastbar ist die Wachstumsstory für Bloom Energy wirklich?
SpaceX – KI-Compute wird immer wichtiger
Ein riesiger möglicher Vertrag mit Anthropic verändert den Blick auf SpaceX. Wird KI-Rechenleistung neben Starlink und Raumfahrt zum nächsten großen Standbein?
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