Märkte heute 30.09.2026

BMW: Weg aus der Krise, Bloom Energy & SpaceX im Fokus

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bitcoin, LPKF, BMW, Carnival, Almonty, First Solar, Boeing, MongoDB, Bloom Energy und SpaceX.

onvista bei Google bevorzugen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

BMW – Weg aus der Krise?

BMW stellt seine Strategie neu auf und setzt auf höhere Margen, weniger Komplexität und stärkere Premiumangebote. Reicht das, um den Autobauer wieder dauerhaft auf Kurs zu bringen?

Bloom Energy – Kommt der nächste Wachstumsschritt?

Neue Produktionskapazitäten, steigender Strombedarf von Rechenzentren und neue Chancen im Versorgergeschäft sorgen für Bewegung. Wie belastbar ist die Wachstumsstory für Bloom Energy wirklich?

SpaceX – KI-Compute wird immer wichtiger

Ein riesiger möglicher Vertrag mit Anthropic verändert den Blick auf SpaceX. Wird KI-Rechenleistung neben Starlink und Raumfahrt zum nächsten großen Standbein?

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
SpaceX
BMW
Bloom Energy
Bitcoin Kurs in Euro
Carnival Corp. (AIDA)
Boeing
First Solar
MongoDB
BMW Vz.
Carnival PLC

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 24.09.2026
MTU Upgrade, McDonald’s schwach, Twilio mit KI-Chance24. Sept. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS angestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Jemand arbeitet in einem Labor.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen