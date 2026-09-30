Boeing erhält Milliardenauftrag für neuen Tarnkappen-Kampfjet

Washington, 30. ⁠Sep (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat den Zuschlag für den Bau des neuen Tarnkappen-Kampfjets der US-Marine erhalten. Dies teilte das Pentagon am Dienstag mit. Das Programm sei "eine entscheidende, nicht verhandelbare Investition in die nationale Sicherheit Amerikas", erklärte der oberste Rüstungsbeschaffer des Pentagons, Michael Duffey. Es ist von zentraler ‌Bedeutung für die militärische Strategie der USA gegenüber China im Pazifik. Boeing setzte sich gegen den Konkurrenten Northrop Grumman durch und erhält zunächst einen Entwicklungsauftrag im Wert von ⁠20 Milliarden Dollar ⁠für die Herstellung von Testflugzeugen. Über die gesamte Laufzeit könnte das Programm bei steigender Produktion und möglichen internationalen Bestellungen ein Volumen von Hunderten von Milliarden Dollar erreichen.Für Boeing ist es der zweite große Erfolg bei Kampfjets in Folge. Im März des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen bereits den Auftrag zum Bau des neuen Tarnkappenjägers F-47 für die US-Luftwaffe ‌erhalten. Boeing galt wegen seiner langen Erfahrung im Bau ‌von trägergestützten Kampfjets für die Marine als starker Anwärter. Die Boeing-Aktie legte im nachbörslichen Handel am Dienstag um 2,25 Prozent zu, während die Papiere von Northrop Grumman um 3,5 Prozent nachgaben. Der ⁠Auftrag ist ein wichtiger Impuls für die Kampfjet-Produktion von Boeing in St. Louis im Bundesstaat ‌Missouri, wo die Produktionslinien für die älteren Modelle ⁠F/A-18 Super Hornet und EA-18G Growler auslaufen.

Dem Zuschlag waren jedoch jahrelange Verzögerungen und Auseinandersetzungen vorausgegangen. Das Pentagon hatte Bedenken geäußert, ob die US-Rüstungsindustrie über genügend Ingenieurskapazitäten verfügt, um zwei Tarnkappen-Kampfjets der sechsten Generation gleichzeitig zu entwickeln. Abgeordnete des Kongresses aus ‌Missouri setzten sich jedoch erfolgreich dafür ein, ⁠die Finanzierung des Programms fortzusetzen. "Die Produktion von ⁠F/A-XX und F-47 wird mehr Möglichkeiten schaffen, Ingenieurs- und Technologietalente nach Missouri zu holen", erklärte der republikanische Senator Eric Schmitt.

Angesichts der schnellen Modernisierung der chinesischen Luftwaffe steht die US-Marine unter Druck, um in den 2030er Jahren und darüber hinaus nicht ohne einen modernen trägergestützten Kampfjet dazustehen. Die ersten Serienjets des Typs F/A-XX werden in den 2030er Jahren erwartet. Sie sollen an der Seite der F-35C von Lockheed Martin fliegen. Das Vorgängermodell Super Hornet soll bis in die 2040er Jahre im Einsatz bleiben. Lockheed Martin war ⁠im März 2025 aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

(Bericht von Mike Stone. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)