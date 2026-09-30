Boeing: Marineauftrag stärkt die langfristige Perspektive

Was bewegt die Aktie?

Der neue Auftrag der US-Marine betrifft Kampfjets der sechsten Generation. Boeing soll zunächst mehrere Testflugzeuge bauen; später sollen die Flugzeuge in Betrieb gehen. Für das Unternehmen ist es der zweite große Auftrag in diesem Bereich. Das Auftragsvolumen liegt deutlich über 20 Milliarden Dollar.

Die Boeing-Aktie legte zunächst um 1,8 Prozent zu und erreichte anschließend zeitweise ein Plus von drei Prozent. Danach verringerte sich der Kursgewinn wieder. Der Auftrag hat damit eine unmittelbare Reaktion an der Börse ausgelöst. Für den Umsatz dürfte er kurzfristig allerdings wenig ändern, denn der Bau der Testflugzeuge steht am Anfang des Programms.

Auf längere Sicht kann das Geschäft erheblich an Bedeutung gewinnen. Die möglichen Gesamteinnahmen könnten einen dreistelligen Milliardenbetrag erreichen. Das ist eine langfristige Perspektive und steht deutlich über dem Volumen des jetzt vergebenen Auftrags. Wie stark der Auftrag später zum Umsatz beiträgt, hängt vom weiteren Verlauf des Programms ab.

Das Verteidigungsgeschäft ist bereits ein wesentlicher Teil von Boeing. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern insgesamt 46,8 Milliarden Dollar Umsatz. Davon entfielen etwas mehr als 15 Milliarden Dollar auf die Verteidigungstechnik. Das entspricht einem Anteil von etwas mehr als 32 Prozent. Ein weiterer Großauftrag kann deshalb die Umsatzentwicklung dieses Geschäftsbereichs mittelfristig stärken.

Für Anleger treffen hier zwei unterschiedliche Zeithorizonte zusammen: Der Kurs hat bereits auf den Auftrag reagiert, während die möglichen zusätzlichen Einnahmen vor allem in späteren Jahren liegen. Der kurzfristige Kursgewinn allein zeigt daher noch nicht, wie dauerhaft die Börse den Auftrag bewertet. Dafür liefert die weitere Kursentwicklung rund um die jüngsten Tiefs und die Marke von 200 Dollar einen konkreteren Anhaltspunkt.

Charttechnik

Die Boeing-Aktie fiel kurz unter ihre jüngsten Tiefs und näherte sich diesem Bereich anschließend wieder. Bleibt der Kurs darüber, könnte sich der Rückgang unter die Tiefs als vorübergehend erweisen. Die Trendlinie verläuft im Bereich um 200 Dollar. Steigt die Aktie darüber, erhöht sich die Chance auf ein bestätigtes Kurstief.

Martins Einschätzung

Der Marineauftrag ist für Boeing vor allem mittel- bis langfristig interessant. Das Verteidigungsgeschäft hat schon jetzt einen erheblichen Anteil am Konzernumsatz. Für eine günstigere Einschätzung der Aktie zählt als Nächstes, ob sie sich über den jüngsten Tiefs hält und den Bereich um 200 Dollar überwindet.