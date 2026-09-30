Britische Wirtschaft hängt andere G7-Staaten beim Wachstum ab

London, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist so gut in Schwung wie keine andere der sieben großen Industrienationen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in ‌London mitteilte. Eine erste Schätzung war von einem Wachstum von 0,4 Prozent ausgegangen. Im ersten Quartal hatte es sogar zu einem Plus von 0,6 ⁠Prozent gereicht. ⁠Die britische Wirtschaft war damit im ersten Halbjahr 2026 die am schnellsten wachsende unter den sieben großen Industrienationen (G7), wie das Statistikamt betonte.

Zu der positiven Entwicklung trugen vor allem die privaten Haushalte und die Unternehmen bei. Das reale verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg im zweiten Quartal um 1,0 Prozent ‌und verzeichnete damit den stärksten Zuwachs seit Ende ‌2024. Das stützte den privaten Konsum. Zudem korrigierte das ONS das Wachstum der Unternehmensinvestitionen auf eine Jahresrate von 5,2 Prozent nach oben, nachdem zunächst nur ein ⁠Plus von 0,8 Prozent gemeldet worden war.

Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Wachstumsprognose ‌für Großbritannien für das laufende Jahr ⁠von 0,9 auf 1,1 Prozent angehoben. Begründet wurde dies mit dem robusten Konsum. Risiken werden unter anderem in der hartnäckig hohen Inflation gesehen.

Der britische Premierminister Andy Burnham hat eine Grundsatzdebatte über die ‌künftigen Beziehungen seines Landes zur Europäischen ⁠Union angestoßen und dabei eine mögliche ⁠Rückkehr in die EU nicht ausgeschlossen. Man müsse ohne Scheuklappen prüfen, wie es weitergehe, sagte Burnham dem Sender BBC. Die Optionen reichten vom Beibehalten des Status quo über eine Zollunion bis hin zu einer Rückkehr in den EU-Binnenmarkt. "Oder wir könnten den ganzen Weg gehen", fügte er hinzu und deutete damit einen Wiederbeitritt an. Auf einem Parteitag der Labour-Partei hatte der Premier zuvor betont: "Der Brexit hat mehr Schaden als ⁠Nutzen angerichtet."

(Bericht von Suban Abdulla und Andy Bruce, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)