Kreuzfahrtaktie nach deutlichem Kursplus

Carnival: Starke Quartalszahlen treffen auf schwachen Ausblick

onvista · Uhr

Carnival hat im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Die Aktie stieg daraufhin um 13 Prozent, während der Ausblick für das vierte Quartal hinter den Erwartungen blieb.

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Was bewegt die Aktie?

Carnival steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 3,5 Prozent auf 8,44 Milliarden Dollar. Erwartet worden waren 8,39 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,43 Dollar und lag damit acht Cent über der Erwartung von 1,35 Dollar. Auch der Nettogewinn stieg: auf 1,92 Milliarden Dollar nach 1,85 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Auf die Zahlen reagierte die Carnival-Aktie mit einem Kursanstieg von 13 Prozent. Bereits an den beiden vorherigen Handelstagen hatten die Handelsvolumina bei steigenden Kursen zugenommen. Zur Markteröffnung folgte ein deutlicher Kurssprung, und die Aktie legte im weiteren Handel zu. Nach dem vorangegangenen Kursrückgang zeigen die Quartalszahlen, dass Carnival Umsatz und Nettogewinn steigern konnte.

Carnival hob zugleich die Prognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr von 2,22 auf 2,24 Dollar an. Die Anhebung um zwei Cent fällt gemessen an der Gewinnüberraschung von acht Cent im dritten Quartal gering aus. Für das vierte Quartal stellt Carnival einen Gewinn je Aktie von 0,20 Dollar in Aussicht. Erwartet worden waren 0,24 Dollar. Dieser Abstand begrenzt die Aussagekraft des starken dritten Quartals für den weiteren Jahresverlauf.

Hinzu kommen höhere erwartete Treibstoffkosten. Carnival rechnet für 2026 nun mit 2,25 Milliarden Dollar, nachdem zuvor 2,12 Milliarden Dollar angesetzt waren. Damit stehen den besseren Ergebnissen des dritten Quartals eine vorsichtige Prognose für das Schlussquartal und eine höhere Kostenannahme gegenüber. Sollten die Energiepreise sinken, würde das die Kostenentwicklung für Carnival begünstigen. Bis dahin bleibt der Ausblick für das vierte Quartal der entscheidende Vorbehalt gegenüber dem kräftigen Kursanstieg.

Charttechnik

Die Carnival-Aktie hat nach dem Kurssprung frühere Widerstandsbereiche erreicht. Dort könnte der Anstieg zunächst in eine Konsolidierung übergehen. Bei einem Rücksetzer in den Bereich von 23 bis 24 Dollar wäre die Aktie erneut interessant.

Martins Einschätzung

Die Quartalszahlen sprechen für Carnival, doch die leicht erhöhte Jahresprognose und der Ausblick auf das vierte Quartal dämpfen die Erwartungen. Auf dem aktuellen Widerstandsniveau bietet sich für einen neuen Einstieg zunächst Abwarten an. Ein Rücksetzer auf 23 bis 24 Dollar würde eine neue Prüfung der Aktie ermöglichen.

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