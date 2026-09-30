Chefin der Wirtschaftsweisen: Pflegepläne reichen "bei weitem nicht aus"

Berlin, 30. Sep (Reuters) - ⁠Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält die Pläne der Bundesregierung für die Pflegeversicherung für unzureichend. "Der jetzt vorgelegte Entwurf zur Pflegereform geht an einigen Stellen in die richtige Richtung, reicht aber bei Weitem nicht aus", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Er löst weder die bereits kurzfristig ‌angespannte Finanzierungslage der Pflegeversicherung noch die erheblich größeren strukturellen Probleme der kommenden Jahre."

Schon heute würden die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen, sagte Schnitzer. Mit der Alterung der Bevölkerung nehme ⁠die Zahl der ⁠Pflegebedürftigen weiter zu, während relativ weniger Beitragszahlende für ihre Finanzierung aufkommen müssten. "Deshalb ist schwer nachvollziehbar, warum die grundlegenden Strukturfragen nun erneut an eine Kommission verwiesen werden sollen", kritisierte die Regierungsberaterin.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Zukunftspakt Pflege hat ihren Worten zufolge bereits Ende 2025 ein sehr konkretes Reformpaket vorgelegt – von stärkerer Prävention und Rehabilitation bis zu einer gezielteren Ausgestaltung des Leistungsrechts. Besonders wichtig sei dabei ‌der Vorschlag der Arbeitsgruppe, bei der Einstufung in die Pflegegrade ‌zu den Schwellenwerten zurückzukehren, die der Expertenbeirat bereits 2013 auf wissenschaftlicher Grundlage empfohlen habe. Bei der politischen Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sei man 2017 deutlich über die Empfehlungen des Expertenbeirats hinausgegangen. "Ein erheblicher Anteil der ⁠massiven Kostensteigerung seit 2017 ist genau auf diese Leistungsausweitung zurückzuführen", kritisierte Schnitzer.

Ein pauschaler Pflegedeckel - wie er ‌von der SPD gefordert wird - ist nicht Teil des ⁠jetzt beschlossenen Pakets. Schnitzer hält es für dringend geboten, davon auch künftig Abstand zu nehmen. "Ein solcher Deckel würde unabhängig von Einkommen und Vermögen auch diejenigen zusätzlich entlasten, die ihre Pflegekosten selbst tragen können, und damit die ohnehin angespannte Pflegeversicherung zusätzlich belasten", ‌betonte die Ökonomin. Nach den Analysen des Sachverständigenrates könnten ⁠rund 55 Prozent der Rentnerhaushalte bis zu ⁠fünf Jahre stationäre Pflege aus Einkommen und Vermögen finanzieren, selbst wenn die selbstgenutzte Immobilie als Schonvermögen unangetastet bleibe. Die Verweildauer im Pflegeheim liege im Durchschnitt bei rund 38 Monaten, so Schnitzer.

Der Sachverständigenrat schlägt deshalb vor, die Pflegeversicherung als Teilversicherung wieder stärker auf die Absicherung hoher Pflegerisiken zu konzentrieren, den wenig zielgenauen Leistungszuschlag in der stationären Pflege abzuschaffen und Menschen mit ausreichendem Einkommen und Vermögen stärker selbst an den Kosten zu beteiligen. "Wer damit finanziell überfordert wäre, sollte gezielt über Pflegewohngeld oder die Hilfe zur Pflege unterstützt werden", so Schnitzer. Schließlich brauche ⁠es eine generationengerechte Kapitaldeckung, damit die steigenden Pflegekosten nicht immer stärker auf die jüngeren Generationen verschoben werden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)