Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades

Anders als bei einem langfristigen Depot geht es im Börsenspiel "Trader 2026" um Timing, asymmetrische Chance/Risiko-Profile, konsequentes Risikomanagement und die gezielte Nutzung spekulativer Setups.
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