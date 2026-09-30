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Börsenspiel "Trader 2026"

Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades

onvista · Uhr

onvista-Analyst Nico Santura zeigt euch seine Ideen für kurzfristige Trading-Möglichkeiten – damit ihr im Börsenspiel "Trader 2026" bis Ende Oktober das Maximum rausholt.

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Anders als bei einem langfristigen Depot geht es im Börsenspiel "Trader 2026" um Timing, asymmetrische Chance/Risiko-Profile, konsequentes Risikomanagement und die gezielte Nutzung spekulativer Setups.

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