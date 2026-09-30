Dax hält vorbörsliche Gewinne – Ionos-Kurs schwach

Der Dax hat zum Handelsstart am Mittwoch zugelegt. Auftrieb kam dieses Mal jedoch nicht von geopolitischer Seite, sondern vielmehr durch die gute Stimmung in der KI-getriebenen weltweiten Technologiebranche. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind der Auslöser. In Asien legten Aktien aus dem Halbleitersektor bereits kräftig zu.

Vor den viel beachteten US-Inflationsdaten an diesem Nachmittag gewann der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde in der Spitze 0,7 Prozent auf 25.585 Punkte. Das Tageshoch vom Dienstag bei etwas unter 25.620 Punkten, wo derzeit in etwa die gleitende 21-Tage-Linie als wichtiger kurzfristiger Trendindikator verläuft, rückt wieder nahe.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um bis zu 0,8 Prozent auf 31.124 Punkte zu. Der Euro Stoxx 50, Leitindex der Eurozone, stieg um 0,6 Prozent auf 6.365 Zähler.

Trump hilft dem Aktienmarkt

"Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies darauf, dass der Präsident mit seinen Äußerungen am Dienstag der KI Spielraum lasse.

Nach Beratungen mit Branchenvertretern habe der Präsident eine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss statt eines umfangreichen staatlichen Regelwerks signalisiert. "Für Investoren war die Botschaft ziemlich eindeutig: Washington hat nicht vor, einen Regulierungslaster quer auf die KI-Autobahn zu stellen, gerade während die Branche kräftig aufs Gaspedal tritt."

BMW-Aktienkurs erholt zu Beginn des zweiten Kapitalmarkt-Tages

Auf Einzeltitel-Ebene stehen am Mittwochmorgen die Aktien von BMW im Fokus. Die am Dienstag im Schlusshandel spürbare Nervosität der BMW-Anleger wegen Aussagen auf dem Kapitalmarkttag des Autobauer hat sich am Mittwoch weiter gelegt. Im frühen Handel stieg der Kurs auf Xetra um bis zu zwei Prozent, womit die Vortagesverluste wett gemacht wurden.

Am Dienstag war der Kurs gut eine Stunde vor dem Handelsschluss um fünf Prozent auf ein Tief seit 2020 abgesackt, hatte sich dann aber ein gutes Stück weit erholt.

Händler sahen zunächst eine Enttäuschung darin, dass der Autobauer für 2028 mit einer Automarge zwischen 3 und 5 Prozent plane, da der Konsens in diesem Zeithorizont am oberen Ende der Spanne liege.

Ionos-Aktie doch kein KI-Profiteur?

Verluste gegen den Markttrend verzeichnete am Mittwoch dagegen der Webhosting-Anbieter Ionos. Hintergrund ist ein negativer Analystenkommentar, der dafür sorgte, dass die Aktie in der ersten Xetra-Handelsstunde in der Spitze mehr als vier Prozent unter ihren Vortages-Schlusskurs fiel.

Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf. Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, Ionos bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert Ionos daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag.

(mit Material von dpa-AFX)

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