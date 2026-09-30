Dax höher erwartet - Inflation und Konjunktur im Blick

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Frankfurt, 30. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 25.399 Punkten geschlossen. ‌Die Aufbruchstimmung im Technologiesektor im Vorfeld des Börsengangs von Anthropic hielt die wichtigsten Börsenbarometer in Europa über Wasser. Die ⁠anhaltend hohen ⁠Energiepreise und die damit zusammenhängenden Inflations- und Zinsängste sorgten jedoch für allgemein maue Stimmung. Zudem gab es keine Anzeichen für Fortschritte bei den Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Die wichtigsten Indizes an der ‌Wall Street gaben sogar leicht nach.

Zur Wochenmitte ‌blicken Anleger weiter auf die Geopolitik und die Entwicklung der Verbraucherpreise sowie der Konjunktur.

• Mitten im Krieg mit dem Iran beenden ⁠die USA ihre jahrelange Militärpräsenz in dessen tief zerrissenem Nachbarland ‌Irak.

• Anleger warten auf die deutschen ⁠Inflationszahlen für September, die laut Experten auf den höchsten Stand seit knapp drei Jahren steigen dürften.

• Zudem stehen die deutschen Daten zu den Importpreisen und Einzelhandelsumsätzen ‌im August sowie zum Arbeitsmarkt ⁠im September an.

• In den ⁠USA werden die endgültigen Wachstumsdaten für das zweite Quartal sowie der PCE-Index der Verbraucherausgaben im August veröffentlicht.

• Auf der Unternehmensseite treffen sich Vertreter von Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat in Hannover, um den Zukunftstarifvertrag von 2024 zu überprüfen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.399,21

EuroStoxx50 6.320,26

EuroStoxx50-Future 6.335,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.349,92 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.670,84 -0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 66.802,00 +2,0%

Shanghai 3.840,83 +0,3%

Hang Seng 24.512,81 -0,0%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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