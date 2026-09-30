DeepSeek entwickelt Programmierwerkzeug für KI-Chips von Huawei

Frankfurt, ⁠30. Sep (Reuters) - Das chinesische KI-Startup DeepSeek will es Programmierern erleichtern, die maximale Leistung aus den KI-Prozessoren von Huawei herauszuholen. Die neue ‌Entwicklungsumgebung entstehe in Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern, teilte DeepSeek am Mittwoch mit. Sie baue ⁠auf ⁠der Programmiersprache "TileLang" auf, die schnell zu erlernen sei, aber trotzdem das volle Potenzial der Hardware ausschöpfe. Dadurch sei das Programmieren einfacher als mit der Entwicklungsumgebung "Cuda" von ‌Nvidia. Der US-Konzern hat ‌mit "Cuda" über Jahre hinweg ein Ökosystem aufgebaut, das sich zum Quasi-Standard entwickelt hat. Die ⁠Software gilt als ein Eckpfeiler für Nvidias ‌Marktdominanz bei Hochleistungsprozessoren ⁠für Künstliche Intelligenz (KI).

Die Partnerschaft von DeepSeek und Huawei ist ein weiterer Baustein der chinesischen Bemühungen, sich unabhängiger von Technologieimporten ‌zu machen. ⁠Die neue Entwicklungsumgebung wird den ⁠Angaben zufolge als Open-Source-Software zur Verfügung stehen. Somit kann der Programmcode wie beim Betriebssystem Linux oder dem Browser Firefox eingesehen und von jedermann verändert werden.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)