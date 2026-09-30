Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt auf 2,99 Millionen - "Herbstbelebung schwunglos"

Berlin, ⁠30. Sep (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September wieder knapp unter die Marke von drei Millionen gesunken. Die Bundesagentur für ‌Arbeit (BA) verzeichnete 2,994 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien ⁠67.000 weniger ⁠als im August und 40.000 mehr als vor einem Jahr. "Im September beginnt am Arbeitsmarkt die Herbstbelebung - der Auftakt fällt allerdings schwunglos aus", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die wirtschaftliche Verbesserung ‌kommt auf dem Arbeitsmarkt derzeit ‌noch nicht an."

Saisonbereinigt - wenn man also jahreszeitliche Einflüsse ausklammert - stieg die Arbeitslosenzahl im September spürbar um ⁠12.000. Hier hatten Bankanalysten nur mit einem Plus ‌von 1000 gerechnet. Die ⁠Arbeitslosenquote fiel auf 6,4 Prozent, nach 6,5 Prozent im August.

Die Zahl der Arbeitslosen hatte im Juli erstmals seit April wieder ‌die Marke von ⁠drei Millionen übersprungen. Mit Beginn ⁠der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen ab Juli regelmäßig. Hinzu kommt die relativ maue Konjunktur. Mit dem Ende der Sommerpause im September setzt meist eine Herbstbelebung ein, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)