Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt auf 2,99 Millionen - "Herbstbelebung schwunglos"

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠30. Sep (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September wieder knapp unter die Marke von drei Millionen gesunken. Die Bundesagentur für ‌Arbeit (BA) verzeichnete 2,994 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien ⁠67.000 weniger ⁠als im August und 40.000 mehr als vor einem Jahr. "Im September beginnt am Arbeitsmarkt die Herbstbelebung - der Auftakt fällt allerdings schwunglos aus", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die wirtschaftliche Verbesserung ‌kommt auf dem Arbeitsmarkt derzeit ‌noch nicht an."

Saisonbereinigt - wenn man also jahreszeitliche Einflüsse ausklammert - stieg die Arbeitslosenzahl im September spürbar um ⁠12.000. Hier hatten Bankanalysten nur mit einem Plus ‌von 1000 gerechnet. Die ⁠Arbeitslosenquote fiel auf 6,4 Prozent, nach 6,5 Prozent im August.

Die Zahl der Arbeitslosen hatte im Juli erstmals seit April wieder ‌die Marke von ⁠drei Millionen übersprungen. Mit Beginn ⁠der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen ab Juli regelmäßig. Hinzu kommt die relativ maue Konjunktur. Mit dem Ende der Sommerpause im September setzt meist eine Herbstbelebung ein, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Aktuelle Zinsangebote im Vergleich
Tagesgeld im September 2026: Hier sind aktuell bis zu 4,25 Prozent Zinsen dringestern, 08:33 Uhr · onvista
Euro-Münzen mit Würfeln
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Bauarbeiten an einer Stromtrasse.
Märkte heute
AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS angestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Interview mit Andreas Beck
Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeuten28. Sept. · onvista
Kurstafel für Staatsanleihen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen