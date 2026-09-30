Deutschland: Importpreise steigen stärker als erwartet - hohe Energiepreise

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im August im Zuge des Iran-Kriegs stärker angestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Einfuhrpreise im August um 8,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 8 Prozent gerechnet.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise hatte nach Angaben der Behörde erneut der Anstieg der Preise für Energie mit +43,0 Prozent (+7,5 Prozent gegenüber Juli 2026) und für Vorleistungsgüter mit +11,0 Prozent (+0,6 Prozent gegenüber Juli 2026).

Im Vergleich zum Vormonat zog der Importpreisindex im August um 1 Prozent an, auch das ist deutlicher als erwartet. Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet./stk/nas

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